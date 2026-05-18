熊本県内多くの地点で30度超の真夏日

記者「強い日差しが照り付ける熊本市中心部、暑いです。日なたにいるのは私を含め数人で、ほとんどの人が日陰で暑さをしのいでいます」

【写真を見る】「とても5月の暑さじゃない」熊本で33度超の真夏日 信号待ちでも日陰に避難 ラグビー観戦では"冷たい救世主"！

街行く人の「アツイ⤵⤵⤵」

街行く人「日が当たると暑くて体力を奪われるから」

――信号が変わる直前までは？

街行く人「はい、陰に入っています。半袖も暑くてタンクトップを着ています」

アイスを食べながら「暑いので冷たいものが食べたいと思って」

熊本市の最高気温は33.2度

熱中症も心配です。

街行く人「水分をこまめにとらないと心配な感じ。これからもっと上がるから怖い」

そんな中、聞こえてきたのがこんな声です。

"5月の暑さじゃない"

街行く人「土日も暑かった。車の温度計も35度とかになっていた」

――それはいつ？

街行く人「5月17日の昼。とても5月の暑さじゃない」

伝統の一戦で"さらに熱く"

"5月の暑さじゃない"中で行われたのが、関東大学ラグビー春季特別招待試合「明治大学VS慶応義塾大学」伝統の一戦です。選手達は、暑さをものともせずヒートアップ！

一方、スタジアムの外では・・・

涼を求める人達でかき氷が飛ぶように売れていました。店のスタッフも暑そうです。

観戦に訪れたこちらの男性は・・・（缶ビールをあける）プシュッ

ラグビー観戦「見る分には暑ければ暑いほど大丈夫、ビールがうまいじゃないですか！アァッ！