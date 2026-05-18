夏のような日差しの中、熊本県長洲町の干潟では地元の園児たちが潮干狩りを体験しました。

【写真を見る】「楽しい」豪雨災害などで“ほぼ全滅”から7年…努力で復活したアサリの潮干狩り体験

園児たちが、掘り出しているのはアサリです。

これは、子ども達に漁業に関心を持ってもらおうと、長洲町と熊本北部漁協が企画した体験会です。

「楽しい。いっぱいあるよ」

スタートから40分。両手いっぱいにアサリを掘り当てた園児たちはご満悦です。

園児「楽しい。いっぱいあるよ」

――これどうするの？

園児「ママが料理してくれる」

今回、特別解放というかたちで実施された潮干狩り体験ですが、開催されたのは7年ぶりです。

稚貝やゴカイも全滅して…

熊本北部漁業協同組合 上田浩次 組合長「ほぼ稚貝や（生育を助ける）ゴカイも全滅して、海中が臭い状態で」

長洲町では2020年7月の豪雨災害による海水の淡水化やエイの食害などでアサリが育たず、出荷にも大きな影響が出ていました。

今年は秋にアサリの出荷を予定

このため漁協では、網を使った食害対策を実施したところ、状況は少しづつ改善し、さらに海水の状態がよくなってきたことも後押しして、今年は順調に育ったそうです。

熊本北部漁業協同組合 上田浩次 組合長「ある程度のサイズが3分貝、4分貝が広範囲に入っているので、いろんな試みの成果が少しずつ出てきているのかなと」

※3分貝・4分貝：アサリの大きさのこと

漁協では今年の秋にアサリの出荷を予定しています。