巨人の浦田俊輔内野手（23）が16日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）に「ワークマン」と呼んでほしいとお願いした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。「さまぁ〜ず」の2人、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

浦田は2024年ドラフト2位で巨人入り。プロ2年目の今季は持ち前の俊足を生かしてここまでセ・リーグ2位タイの9盗塁をマークしている。17日のDeNA戦（東京D）では巨人選手としては6年ぶりとなる1試合3盗塁も記録するなど、打って守って走ってと活躍中だ。

プロ入り後もスポーツメーカーのものではなく「ワークマン」の黄色い作業用手袋を打席で使用していることでも有名。青い手袋がトレードマークで、1983年に76盗塁のセ・リーグ記録を樹立した“青い稲妻”松本匡史になぞらえて“黄色い稲妻”と呼ぶ人も多い。

そんな浦田に着目した番組が直撃インタビュー。「ワークマン」の作業用手袋について聞かれると「中学のころに父が買ってきてくれて。使ったら良くて。びっくりはしなかったですけど、試合で使うのは自分だけだったんで、ちょっと人と違うのかなと思いました」と回想し、プロ入り後は「2試合に1回」は新しいものにしていると消耗スピードが速いことも明かした。

「ぶ厚過ぎず、薄過ぎず、素手に近い感覚でバットを持って打てるんでメッチャいいな、と」とワークマン手袋の良さも改めて語った浦田。

さまぁ〜ずの2人には呼ばれたい名前があるそうで「ワークマンでいきたいです」と笑顔で“ワークマン浦田”宣言をすると、大竹も「今年コマーシャル来るかもね、活躍すれば」と期待を寄せていた。