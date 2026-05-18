5%BERMUDA¡¡12Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥«¥Ê¥À¥Õ¥§¥¹½Ð±é·èÄê¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£µ¡ó£Â£Å£Ò£Í£Õ£Ä£Á¡×¡Ê¤´¤Ñ¡¼¤»¤ó¤È¤Ð¤ß¤å¡¼¤À¡áÎ¬¾Î¡¦¤´¤Ð¤ß¤å¡Ë¤¬¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¶á¹Ù¤Ç£¸·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÊÆºÇÂçµé¤ÎÆüËÜÊ¸²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö£Ê£á£ð£á£î¡¡£Æ£å£ó£ô£é£ö£á£ì¡¡£Ã£Á£Î£Á£Ä£Á¡×¡Ê£Ê£á£ð£á£î¡¡£Å£ø£ð£ï¡¡£Ã£á£î£á£ä£á¡¡£É£î£ã¡¥¼çºÅ¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î£±£¶¡¢£±£·Æü¤Ë¡Ö£Ê£á£ð£á£î¡¡£Æ£å£ó£ô£é£ö£á£ì¡¡£Ã£Á£Î£Á£Ä£Á¡×¤ÏËÌÊÆ¤ÇºÇÂçµé¤ÎÆüËÜÊ¸²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¡¦Ê¸²½¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤«¤é¸½Âå¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢ÏÂ¿©²°Âæ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¡£¥«¥Ê¥À¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦·ÐºÑ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¡¢´ë¶È¤ÎËÌÊÆ»Ô¾ì¿Ê½Ð»Ù±ç¡ÖÊ¸²½¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ß¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï£²Æü´Ö¤ÇÌó£±£²Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤òÌÜ»Ø¤·£±£¶£±ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡££±¼¡¡¢£²¼¡¿³ºº¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£¶ÁÈ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Ï£±£¶Æü¤ËÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£µ¡ó£Â£Å£Ò£Í£Õ£Ä£Á¤È´ÝÃÝ°Ð¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££µ¡ó£Â£Å£Ò£Í£Õ£Ä£Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Ê¡±Ê¤¢¤ê¤µ¤È¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î»í³ð¤¸¤å¤Ê¤ÏÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£±¶ÊÌÜ¡Ö¥â¥â¥Î¥Ï¥Ê¥Ó¥é¡×¤ÇÇÉ¼ê¤ËÎÏ¶¯¤¯µÒÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡££Í£Ã¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢£²¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö£Â£ò£é£ô£á£é£î¡Ç£ó¡¡£Ç£ï£ô¡¡£Ô£á£ì£å£î£ô£²£°£²£¶¡×½Ð±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥«¥Ê¥ÀÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¼¡¤Ë¡Ö£Ó£È£É£Ð¡×¡ÖµÕÅ¾¥²¡¼¥à¡×¡Ö£Å£Ú¡¡£Ä£Ï¡¡£Ä£Á£Î£Ã£Å¡×¤ÈÂ³¤±¡¢´ÑµÒ¤âÀ¼±ç¤ÈÇ®µ¤¤Ç²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÊ¡±Ê¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¥«¥Ê¥À¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´Ñ¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ëµã¤¤¤¿¤è¡£Âô»³¤ÎÊý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äÁÛ¤¤¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±¤Ä£±¤Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²»Â¢¥«¥ó¥µ¥¤¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢²¿¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£