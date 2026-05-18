伊藤美来、ソロアーティストデビュー10周年プロジェクト発表！5th Album、BEST Albumの一部内容と、Instrumental Albumの配信リリース決定！

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2026年5月17日に川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホール(メインホール)で開催された初のオーケストラコンサート『伊藤美来 Orchestra Concert〜Prologue to the 10th Anniversary〜』の昼の部の最後に、今年2026年10月に迎えるアーテイストデビュー10周年プロジェクトの構想が発表された。

すでに本人が制作”宣言”をしていた5thアルバムのタイトル、そしてBESTアルバムの収録内容と、同じ収録内容のInstrumentalアルバムを配信リリースすることが決定した。

5thアルバム『39rpm』（読み：さんきゅー あーるぴーえむ）収録の新曲は、伊藤美来が作詞を担当し、睦月周平氏が作曲をすることが決定。2ndアルバムに収録された「all yours」以来となるタッグの1曲に乞うご期待！

またBESTアルバム（タイトル未定）の選曲が決定し、2枚組でリリースされることが決定。2026年秋以降にCD発売を予定している。さらにBEST Albumに選曲した楽曲のインストゥルメンタルを配信限定でリリースすることも決定した。

5th AlbumとBEST Album、Instrumental Albumの発売日/配信日などの詳細はまた追って発表となる。

●アルバム情報

5thアルバム

『39rpm』（読み：さんきゅー あーるぴーえむ）

＜収録内容＞

「点と線」（TVアニメ『星屑テレパス』OP主題歌）

作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部剛

「空色ミサンガ」

作詞・作曲・編曲：今井亮太郎

「Now On Air」 （TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』OPテーマ）

作詞：つむぎしゃち 作曲：夢見クジラ 編曲：大沢圭一、夢見クジラ

「らびちゅ」

作詞・作曲：佐野仁美 編曲：田中竜夫

「新曲（タイトル未定）」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：睦月周平

他

BESTアルバム

『（タイトル未定）』

＜収録内容＞（曲順は未定）

「泡とベルベーヌ」

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：持田裕輔

「Morning Coffee」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「Shocking Blue」

作詞：森由里子 作曲・編曲：園田健太郎

「ルージュバック」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「ミラクル」

作詞：Mitsu(TRYTONELABO) 作曲：増谷賢 編曲：池田健仁(TRYTONELABO)

「あお信号」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：滝澤俊輔(TRYTONELABO)

「No Color」

作詞・作曲：大西洋平 編曲：水口浩次

「ワタシイロ」

作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部剛

「守りたいもののために」

作詞・作曲：金子麻友美 編曲：水口浩次

「あの日の夢」

作詞・作曲：金子麻友美 編曲：水口浩次

「恋はMovie」

作詞：Sally#Cinnamon 作曲：多保孝一 編曲：中塚武

「all yours」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：睦月周平

「閃きハートビート」

作詞：林英樹 作曲・編曲：佐藤純一(fhana)

「TickTack Invitation」

作詞：RIRIKO 作曲・編曲：佐藤純一(fhana)

「PEARL」

作詞・作曲：高田みち子 編曲：水口浩次

「Pistachio」

作詞・作曲・編曲：hisakuni

「土曜のルール」

作詞・作曲：大西洋平 編曲：睦月周平

「君に話したいこと」

作詞・作曲：岸洋佑 編曲：村木数典、金沢祐介

「Plunderer」

作詞：許瑛子 作曲：大畑拓也 編曲：岸田勇気

「hello new pink」

作詞・作曲：ゆいにしお 編曲：水口浩次

「孤高の光 Lonely dark」

作詞：許瑛子 作曲：間瀬公司 編曲：中畑丈治

「Sweet Bitter Sweet Days」

作詞：大森祥子 作曲・編曲：川田瑠夏

「BEAM YOU」

作詞：竹内アンナ 作曲：多保孝一、UTA 編曲：UTA

「ガーベラ」

作詞：金子麻友美 作曲：・編曲：松坂康司(SUPA LOVE)

「Born Fighter」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「one’s heart」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：設楽哲也

「Good Song」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：佐藤純一(fhana)

「No.6」

作詞・作曲：園田健太郎 編曲：千葉岳洋

「気づかない？気づきたくない？」

作詞・作曲：竹内アンナ 編曲：名村武

「パスタ」

作詞・作曲：伊藤美来 編曲：水口浩次

「傘の中でキスして」

作詞・作曲：栗山健太 編曲：田中ひなの

「青100色」

作詞：川本真琴、日吉円子 作曲：川本真琴 編曲：水口浩次

「La-Pa-Pa CreamPuff」

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平

「Oh my heart」

作詞：柿沼雅美 作曲・編曲：白戸佑輔

「Gift」

作詞：伊藤美来 作曲・編曲：千葉岳洋

「トロイメライ・ミライ」

作詞：花衣 作曲・編曲：佐藤厚仁

伊藤美来オフィシャルファンクラブ 会員受付中！

伊藤美来Official Fanclub「all yours」

https://itomiku-fc.jp/

【料金】年額6,050円(税込)／月額550円(税込)

【運営】株式会社ドワンゴ

＜伊藤美来 プロフィール＞

10月12日生まれ。ボイスキット所属。2013年ゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビューを果たした後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たす。以降、『五等分の花嫁』シリーズ 中野三玖役、『プリンセスコネクト！Re:Dive』コッコロ役、『BanG Dream!』シリーズ 弦巻こころ役などに出演。2026年1月TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』風花りり役／プリンセス・ネージュ役、『真夜中ハートチューン』雨月しのぶ役、『お前ごときが魔王に勝てると思うな』ミルキット役、『転生したらドラゴンの卵だった』ミリア役、4月TVA『愛してるゲームを終わらせたい』桜みく役として出演。

アーティストとしては2016年10月12日のハタチの誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年 TVアニメ『武装少女マキャヴェリズム』のOPテーマ「Shocking Blue」、2018年TVアニメ『りゅうおうのおしごと！』EDテーマ「守りたいもののために」、2019年 TVアニメ『上野さんは不器用』のOPテーマ「閃きハートビート」、TVアニメ『プランダラ』の第1クールOPテーマ「Plunderer」に続いて、第2クールOPテーマ「孤高の光 Lonely dark」、2021年TVアニメ『戦闘員、派遣します！』のOPテーマ「No.6」、2022年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期OP「青100色」、2023年10月TVアニメ『星屑テレパス』OP「点と線」、2024年10月TVアニメ『声優ラジオのウラオモテ』OPテーマ「Now On Air」を担当。 4枚目のフルアルバム「This One’s for You」までをリリースしている。

関連リンク

伊藤美来オフィシャルサイト

https://columbia.jp/itomiku/