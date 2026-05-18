元NHK竹中知華アナ、ボディラインぴったりトップス姿にファン悶絶「目が釘付け」「メリハリボディ」
【モデルプレス＝2026/05/18】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、5月18日に自身のInstagramを更新。身体にぴったりとフィットしたトップス姿を公開した。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「破壊力がすごい」メリハリボディ際立つぴったりトップス姿
竹中アナは「今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるるーーーー」と自身がパーソナリティーを担当するラジオ沖縄の「華華天国」（毎週月曜〜金曜ひる2時30分〜）を告知。身体にフィットした5分袖トップスにロングスカート姿でたくさんの花をバックに大きな鏡の前に立ち、鏡の中の自身と写したショットを公開し、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「ゴージャスな背景に負けない存在感」「目が釘付け」「メリハリボディ」「可愛さがダブル」「破壊力がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「破壊力がすごい」メリハリボディ際立つぴったりトップス姿
◆竹中知華アナ、ぴったりトップス姿披露
竹中アナは「今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるるーーーー」と自身がパーソナリティーを担当するラジオ沖縄の「華華天国」（毎週月曜〜金曜ひる2時30分〜）を告知。身体にフィットした5分袖トップスにロングスカート姿でたくさんの花をバックに大きな鏡の前に立ち、鏡の中の自身と写したショットを公開し、美しいボディラインを見せている。
◆竹中知華アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴージャスな背景に負けない存在感」「目が釘付け」「メリハリボディ」「可愛さがダブル」「破壊力がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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