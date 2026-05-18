TWICEサナ、アンダーウェアチラ見せデニムコーデで圧巻美ウエスト輝く「くびれが美しすぎる」「女神」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が5月18日、自身のInstagramを更新。ショート丈ノースリーブトップス姿を公開した。
【写真】29歳TWICEメンバー「憧れる」と話題の美くびれショット
サナは、胸に「TWICE」とプリントされた黒いノースリーブのショート丈トップスとチェックのアンダーウェアをチラリと見せ浅く履いたデニムパンツ姿を公開。トップスとアンダーウェアのすき間から引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「女神」「くびれが美しすぎる」「スタイル抜群で憧れる」「おしゃれな着こなし」「綺麗すぎて目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TWICEメンバー「憧れる」と話題の美くびれショット
◆サナ、美ウエストのぞくショート丈トップス×デニムパンツ姿公開
サナは、胸に「TWICE」とプリントされた黒いノースリーブのショート丈トップスとチェックのアンダーウェアをチラリと見せ浅く履いたデニムパンツ姿を公開。トップスとアンダーウェアのすき間から引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆サナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神」「くびれが美しすぎる」「スタイル抜群で憧れる」「おしゃれな着こなし」「綺麗すぎて目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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