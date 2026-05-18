名古屋市千種区の椙山女学園大学附属幼稚園。園児たちはきょうも元気に走り回っていました。

【写真を見る】厳しい暑さから園児を守る 体の“中側”と“外側”から熱中症対策 ミストにこまめな水分・塩分補給…｢顔が赤くなった子｣や｢汗をかいていない子｣をチェック

（椙山女学園大学附属幼稚園 山田祥世先生 5月18日）

Q.ことしも結構早めに暑い日がやってきたがどんな対策をしている？

「子どもたちの体がが（暑さに）慣れていないので、体の“中側からの対策”と“外側からの対策”は意識している」

外側からの熱中症対策として、例年はゴールデンウイーク後にスタートするドライミストを今年は4月からスタート。持ち運び可能なものも使って対策しています。

危険を感じる温度（指数）でアラームが鳴る機器使い…

（先生）

Q.腰につけているのは何？

「熱中症警戒アラートの機器。危険を感じる温度（暑さ指数）だったらアラームが鳴る」



去年から熱中症リスクを測定できる機器を導入し、屋外でも室内でも目配りしています。

（先生）

「お外で遊んでいる年中組さん、暑いのでお茶を飲みましょう」



“体の内側の対策”は、小まめな水分補給が大事。10～15分おきに呼びかけます。



（園児）

「朝からが氷入っていたけど溶けた～」

塩分補給のタブレットを配布

外に出る前には、塩分補給のタブレットを口に。甘酸っぱくて園児たちに人気です。



（桜沢信司気象予報士）

「予想以上に気温が上がっているため、いつもより短い時間の外遊びとなりました」

きょうは予定より20分ほど早く室内に戻ることになり…



（園児）

「まだ遊びたい」

Q.お外好き？

「うん」

Q.でも暑くない？

「暑くない」

「寒い（!?）」



みなさんまだまだ外で遊びたい様子。

「顔が赤くなった子」や「汗をかいていない子」をチェック

外で遊びたいという声になんとか応えようと、先生方も必死です。



（山田先生）

Q.子供たちは外で遊びたがりますよね

「そこは“せめぎ合い”。『顔が赤くなった子』や『汗をかいていない子』が気がかり。部屋を出る前と戻った時は、一人一人の顔を見て視認する」

夏本番はこれからなのに、きょうの暑さ…。先が思いやられます。



（山田先生）

「体調を見守りつつ環境を整えつつ対策を練って、外で遊べる機会が増えたらいいなと思うのですが、今年も暑いですか？」



（桜沢）

「今年も猛暑が予想されます」