欧州株 エネルギー関連株が買われる、独ＲＷＥは２％を超える上げ
欧州株 エネルギー関連株が買われる、独ＲＷＥは２％を超える上げ
東京時間18:52現在
英ＦＴＳＥ100 10219.38（+24.01 +0.24%）
独ＤＡＸ 23995.81（+45.24 +0.19%）
仏ＣＡＣ40 7900.59（-51.96 -0.65%）
スイスＳＭＩ 13161.09（-59.08 -0.45%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【エネルギー株】
東京時間18:52現在
ＳＳＥ 2308.00（+37.00 +1.63%）
ＲＷＥ 56.34（+1.14 +2.07%）
【石油株】
東京時間18:52現在
ＢＰ 562.50（+10.30 +1.87%）
シェル 3245.50（+51.00 +1.60%）
トタル 79.90（+1.22 +1.55%）
東京時間18:52現在
英ＦＴＳＥ100 10219.38（+24.01 +0.24%）
独ＤＡＸ 23995.81（+45.24 +0.19%）
仏ＣＡＣ40 7900.59（-51.96 -0.65%）
スイスＳＭＩ 13161.09（-59.08 -0.45%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【エネルギー株】
東京時間18:52現在
ＳＳＥ 2308.00（+37.00 +1.63%）
ＲＷＥ 56.34（+1.14 +2.07%）
【石油株】
東京時間18:52現在
ＢＰ 562.50（+10.30 +1.87%）
シェル 3245.50（+51.00 +1.60%）
トタル 79.90（+1.22 +1.55%）