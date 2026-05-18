欧州株　エネルギー関連株が買われる、独ＲＷＥは２％を超える上げ

東京時間18:52現在
英ＦＴＳＥ100　 10219.38（+24.01　+0.24%）
独ＤＡＸ　　23995.81（+45.24　+0.19%）
仏ＣＡＣ40　 7900.59（-51.96　-0.65%）
スイスＳＭＩ　 13161.09（-59.08　-0.45%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【エネルギー株】
東京時間18:52現在
ＳＳＥ　　　 2308.00（+37.00　+1.63%）
ＲＷＥ　　　　 56.34（+1.14　+2.07%）

【石油株】
東京時間18:52現在
ＢＰ　　 562.50（+10.30　+1.87%）
シェル 3245.50（+51.00　+1.60%）
トタル　　 　　 79.90（+1.22　+1.55%）