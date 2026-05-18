ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊７８ｂｐに小幅に拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊７８ｂｐに小幅に拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:56時点）（%）
ドイツ 3.174
フランス 3.818（+64）
イタリア 3.95（+78）
スペイン 3.607（+43）
オランダ 3.293（+12）
ギリシャ 3.901（+73）
ポルトガル 3.548（+37）
ベルギー 3.738（+56）
オーストリア 3.434（+26）
アイルランド 3.38（+21）
フィンランド 3.459（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:56時点）（%）
ドイツ 3.174
フランス 3.818（+64）
イタリア 3.95（+78）
スペイン 3.607（+43）
オランダ 3.293（+12）
ギリシャ 3.901（+73）
ポルトガル 3.548（+37）
ベルギー 3.738（+56）
オーストリア 3.434（+26）
アイルランド 3.38（+21）
フィンランド 3.459（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）