ユーロ圏　１０年債利回り格差　伊７８ｂｐに小幅に拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:56時点）（%）
ドイツ　　　　3.174
フランス　　　3.818（+64）
イタリア　　　3.95（+78）
スペイン　　　3.607（+43）
オランダ　　　3.293（+12）
ギリシャ　　　3.901（+73）
ポルトガル　　　3.548（+37）
ベルギー　　　3.738（+56）
オーストリア　3.434（+26）
アイルランド　3.38（+21）
フィンランド　3.459（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）