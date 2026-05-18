ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊７８ｂｐに小幅に拡大 ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊７８ｂｐに小幅に拡大

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊７８ｂｐに小幅に拡大



ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:56時点）（%）

ドイツ 3.174

フランス 3.818（+64）

イタリア 3.95（+78）

スペイン 3.607（+43）

オランダ 3.293（+12）

ギリシャ 3.901（+73）

ポルトガル 3.548（+37）

ベルギー 3.738（+56）

オーストリア 3.434（+26）

アイルランド 3.38（+21）

フィンランド 3.459（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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