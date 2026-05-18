◆春季高校野球関東大会▽準々決勝 横浜４―３健大高崎（１８日・ＺＯＺＯマリン）

今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）が、健大高崎（群馬１位）を逆転で下して４強入りを決めた。１点を追う９回に２点を奪い、試合をひっくり返す強さを見せた。

試合の流れを変えたのが、８回のピンチで繰り出した“奇策”だった。１点を追う８回１死二、三塁のピンチで左翼の小林大雅（２年）がグラブを内野用に持ち替えて遊撃の位置に入り、遊撃の佐俣良成（２年）が二遊間を守る「内野５人シフト」を敷いた。このピンチを２番手・池田聖摩（３年）が空振り三振と遊ゴロに封じて無失点でしのぐと、直後の９回に２点を奪って逆転勝利に結びつけた。

試合後、村田浩明監督（３９）は「どうやったら相手にプレッシャーがかかるかを日頃から考えてやっています。あそこで（点を）取られていたら完全に負けていた。野球は流れのスポーツだと思っているので、守備からのリズム、守備がしっかりと守れたことが、流れを引き寄せたかなというのはあります」と振り返った。