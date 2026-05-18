福岡県田川市の市長が女性職員からセクハラ被害を訴えられていた問題で、第三者委員会は市長の一部の行為をセクハラと認定した報告書を市に提出しました。

18日午前、田川市の安藤正之副市長が第三者委員会の調査報告書を受け取りました。田川市の女性職員が村上卓哉市長に交際を強いられたと訴えているものです。

村上市長は、去年2月の会見で女性との関係を「不倫だった」と説明しました。一方、女性職員側は「不倫ではなくセクハラだった」と主張しています。

第三者委員会は18日に公表した報告書で、村上市長の行為のうち「公用車内で手を握る」「カラオケ店でキスや体を触る」「公務出張などの際の性行為」など4点の行為をセクハラと認定しました。

女性職員は第三者委員会の聞き取りに対し「市長からの呼び出しを自由に断れるような心理状態ではなかった」などと話していて、報告書は「職務上の圧倒的な力関係の差異を背景に、“拒否”を伝えられる関係性があったと認められない」と指摘しています。

女性職員は代理人弁護士を通し、「第三者委員会からの提言を受けて、田川市役所には変わってほしいと心から願っている」とコメントを発表しました。

村上市長も18日午後にコメントを発表し、「改めて深くおわび申し上げます。今後については整理が済みしだい報告します」としています。