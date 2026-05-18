現役女子高生タレント、サバンナ八木が語る“理想の対応”に…まさかの反応「好き！」

5月15日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」後半戦が放送された。

前回の授業では、“レギュラー0本”のどん底を営業で乗り越えた八木の過去が語られたが、今回は吉本営業出演回数ランキング上位を支える“営業術”の秘密が明かされた。

八木は、自身が営業ランキング上位を維持している理由について「どこでも何でもやる」と説明。劇場やホールだけでなく、多くの芸人が嫌がるショッピングモール、屋外、360度客に囲まれる会場でも“NGなし”で引き受けていると語る。

さらに「もう一段階いってます」と切り出した八木は、「犬と漫才」の営業まで受けていると告白。

きっかけは14年前に「20分間ネタ、犬と漫才」というオファーを受けたことで、当時“犬のゆるキャラ”だと思って現場入りしたところ、本物の犬が楽屋弁当を食べていたと振り返る。

授業では実際の営業映像も公開され、犬との掛け合いが想像以上に盛り上がる様子に、スタジオからは「めっちゃウケてるじゃないですか！」と驚きの声が上がった。

そこで平成ノブシコブシ・吉村崇が「断ってもいいんじゃないですか？」と質問すると、八木は「断ったらいつ仕事が来るかわからない。明日も和歌山で犬と漫才」「5月は犬と漫才2DAYS」と明かし、一同爆笑の展開となった。

さらに、八木は「営業でのハプニング対応は恋愛にもいかせる」と独自理論を展開。

生徒役で出演した現役女子高生タレントの“おひなさま”こと長浜広奈に対して、「デートで行こうとした店が急遽臨時休業だったとき、彼氏がテンパってしまったら好きにならなくない？」と問いかけ、「じゃあテイクアウトして、公園で食べよう」と提案できる男性は“頼れる”と熱弁した。

これに長浜は「焦ってる男の人は嫌いです」と即答。八木が語った“理想の対応”に「好き！」と反応し、オードリー・若林正恭が「通じ合うなよ」とツッコんでいた。