定番スパゲッティ3品が550円に！「壁の穴」大感謝祭は5月19日に開催だよ〜。

スパゲッティ専門店「壁の穴」は、2026年5月19日に全国8店舗で「大感謝祭」を開催します。

月に一度のお得な一日！

定番人気の「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「 壁の穴風ナポリタン」「"伝説"のミートソース」の3品を、特別価格の550円で販売します。

・辛子明太子と高菜のスパゲッティ

辛子明太子と高菜の相性抜群の2つを組み合わせた、ピリッと心地良い辛みがクセになる一皿です。

・壁の穴風ナポリタン

定番のナポリタンは、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まったひと味違う一皿。独自のレシピで改良し、素材の味を生かした味わいに仕上がっています。

・"伝説"のミートソース

素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げたミートソースは、野菜の旨みと肉の味わいが最大限に生きています。シンプルな中にも「壁の穴」の歴史を感じられる一皿です。

「大感謝祭」の実施店舗は以下の通り。

・渋谷道玄坂小路本店・ヨドバシ池袋店・自由が丘店・玉川高島屋店・千葉そごう店・そごう横浜店・そごう大宮店・梅田HEPナビオ店

月に一度のスペシャルなキャンペーンをお見逃しなく。

東京バーゲンマニア編集部