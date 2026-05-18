世界の強豪クラブやW杯優勝国の主流は４バック。日本代表が用いる３バックは弱点が見えやすい【コラム】
どんなシステムにも、長所と欠点がある。３−４−２−１も、５−３−２も、４−２−３−１も、４−３−３も正解はない。しかし、世界のトップレベルで４バックが主流になっていることには、相応の正当性を与えるべきだろう。
次のワールドカップで少しでも優勝の可能性のある強豪国は、アルゼンチン、スペイン、フランス、イングランド、ポルトガル、ブラジル、ドイツ、ベルギー、オランダ、ウルグアイ、クロアチア、モロッコなどすべてが４バックをファーストチョイスにしている。UEFAチャンピオンズリーグ、ベスト８も全チームが４バックだ。
４バックでプレーする選手が多い分だけ、主流化は進む。なぜなら、いくら監督が３バック支持者でも、選手が３バックに慣れていないからだ。３バックが少数派なのは必然と言える。
それでも、森保一監督が３バックを用いるのはなぜだろうか。「日本人の高さやパワーだと３枚いないと守り切れない」「サンフレッチェ広島監督時代から仕組みとしてやり慣れている」「アジアでは攻撃の枚数を増やした成功体験」など様々な理由はあるだろう。しかし主流ではないシステムに、「不慣れな選手をはめ込んでいること」は覚えておくべきだ。
無論、主流に従う義務はない。３バックは、攻撃的にも守備的にもなる。結局は選手のキャラクターやクオリティ次第で、吉と出ることもあるだろう。
ただ、主流に選ばれていない理由はある。
３バックは、とにかく弱点が見えやすい。守りに回った場合、両サイドのウイングバックが下がらざるを得ない。すると後ろは重たくなり、前に出にくくなる。これで攻撃は難しくなって、カウンター一辺倒になってしまう。
ウイングバックが下げたら防御力が上がる、というのは幻想である。５枚を並べるとスライドをせずに相手の攻め口をふさげるように思えるが、５枚を揃えるのは４枚を統率するよりも論理的に難しく、ラインは乱れやすく、特に３バックの端とウイングバックの間はぜい弱ポイントになるのだ。
たとえば、ヨーロッパカンファレンスリーグ準々決勝２レグ、佐野海舟を擁するマインツはフランスのストラスブールと対戦したが、１レグの２−０のリードを守れず、４−０と大逆転を許した。激しいフィジカルコンタクトの中、幅広くサイドを使われた後、インナースペースにボールを入れられ、そこを破られて、クロスから立て続けに失点を喫したのである。
ストラスブールは１レグで劣勢も、５−３−２のマインツの守備の歪みを見抜いていた。それは難しくない研究、対策だった。デュエル（１対１の格闘）に勝ってボールを運べば、３バックの端とウイングバックの結合部分は脆さを露呈していた。
Ｗ杯本大会を想像して欲しい。勝ち上がるほど、親善試合とは比べ物にならないデュエルが行われる。その結末は楽観すべきか？
文●小宮良之
【著者プロフィール】こみや・よしゆき／1972年、横浜市生まれ。大学在学中にスペインのサラマンカ大に留学。2001年にバルセロナへ渡りジャーナリストに。選手のみならず、サッカーに全てを注ぐ男の生き様を数多く描写する。『選ばれし者への挑戦状 誇り高きフットボール奇論』、『FUTBOL TEATRO ラ・リーガ劇場』（いずれも東邦出版）など多数の書籍を出版。2018年３月に『ラストシュート 絆を忘れない』（角川文庫）で小説家デビューを果たし、2020年12月には新作『氷上のフェニックス』が上梓された。
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
次のワールドカップで少しでも優勝の可能性のある強豪国は、アルゼンチン、スペイン、フランス、イングランド、ポルトガル、ブラジル、ドイツ、ベルギー、オランダ、ウルグアイ、クロアチア、モロッコなどすべてが４バックをファーストチョイスにしている。UEFAチャンピオンズリーグ、ベスト８も全チームが４バックだ。
それでも、森保一監督が３バックを用いるのはなぜだろうか。「日本人の高さやパワーだと３枚いないと守り切れない」「サンフレッチェ広島監督時代から仕組みとしてやり慣れている」「アジアでは攻撃の枚数を増やした成功体験」など様々な理由はあるだろう。しかし主流ではないシステムに、「不慣れな選手をはめ込んでいること」は覚えておくべきだ。
無論、主流に従う義務はない。３バックは、攻撃的にも守備的にもなる。結局は選手のキャラクターやクオリティ次第で、吉と出ることもあるだろう。
ただ、主流に選ばれていない理由はある。
３バックは、とにかく弱点が見えやすい。守りに回った場合、両サイドのウイングバックが下がらざるを得ない。すると後ろは重たくなり、前に出にくくなる。これで攻撃は難しくなって、カウンター一辺倒になってしまう。
ウイングバックが下げたら防御力が上がる、というのは幻想である。５枚を並べるとスライドをせずに相手の攻め口をふさげるように思えるが、５枚を揃えるのは４枚を統率するよりも論理的に難しく、ラインは乱れやすく、特に３バックの端とウイングバックの間はぜい弱ポイントになるのだ。
たとえば、ヨーロッパカンファレンスリーグ準々決勝２レグ、佐野海舟を擁するマインツはフランスのストラスブールと対戦したが、１レグの２−０のリードを守れず、４−０と大逆転を許した。激しいフィジカルコンタクトの中、幅広くサイドを使われた後、インナースペースにボールを入れられ、そこを破られて、クロスから立て続けに失点を喫したのである。
ストラスブールは１レグで劣勢も、５−３−２のマインツの守備の歪みを見抜いていた。それは難しくない研究、対策だった。デュエル（１対１の格闘）に勝ってボールを運べば、３バックの端とウイングバックの結合部分は脆さを露呈していた。
Ｗ杯本大会を想像して欲しい。勝ち上がるほど、親善試合とは比べ物にならないデュエルが行われる。その結末は楽観すべきか？
文●小宮良之
【著者プロフィール】こみや・よしゆき／1972年、横浜市生まれ。大学在学中にスペインのサラマンカ大に留学。2001年にバルセロナへ渡りジャーナリストに。選手のみならず、サッカーに全てを注ぐ男の生き様を数多く描写する。『選ばれし者への挑戦状 誇り高きフットボール奇論』、『FUTBOL TEATRO ラ・リーガ劇場』（いずれも東邦出版）など多数の書籍を出版。2018年３月に『ラストシュート 絆を忘れない』（角川文庫）で小説家デビューを果たし、2020年12月には新作『氷上のフェニックス』が上梓された。
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