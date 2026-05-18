セボンスターがネイルパーツに…！ 新作「きゃらねいるぱーつ」にはたまごっちやサンリオも参戦！不器用さんにもぴったりです！



バンダイの化粧品ブランド「クレアボーテ（CreerBeaute）」が展開する3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」に、このたび全6種の新デザインが登場するそう！

ハローキティやマイメロ、リラックマといった人気キャラクターのほか、なんとセボンスターのモチーフまで……!?

これはネイルアートの楽しみがさらに広がりそうですっ。

【セボンスターのネイルパーツが登場】

細かな造形と美しい彩色で、それぞれのキャラクターを忠実に再現している「きゃらねいるぱーつ」。

新作6種類の中でも、これまでにない目新しさがあるのが「セボンスター」ではないでしょうか！

パステルカラーに星やリボン、ハートのモチーフ、キラキラのラインストーンなどは、まさにセボンスターの世界観そのもの。そのままセボンスターのおまけになっててもおかしくないレベルの再現度です。こ、これは欲しい……!!!

他の種類も魅力あふれるデザインぞろい。下記の5種類がラインナップしています。

・シックで大人かわいい「ハローキティ 赤黒アソート」

・甘さの中に小悪魔っぽさをちりばめた「マイメロディ＆クロミ」

・キャラクターの表情が癒やし度満点の「リラックマ」

・ポップで元気いっぱいな「たまごっち まめっち＆いちごっち」「たまごっち くちぱっち＆ふらわっち」

使いかたは、付属の粘着用シールでパーツを接着するだけ。パーツは爪に沿いやすい形になっているので、初心者さんにも簡単に使えますよ♪

【ネイルアートを楽しもう】

ご紹介した「きゃらねいるぱーつ」6種類は、ネイルパーツ6個と接着用両面シールのセットで各990円。発売日は少し先の9月21日で、バラエティストアやドラッグストア、コンビニエンスストア、ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップなどで販売予定です。

ベースの色や柄をどうするかでも印象がガラリと変わりそうな3Dネイルパーツ。ぜひ皆さんの感性で、大好きなキャラクターやモチーフのネイルアートを楽しんでみてくださいね！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※「ハローキティ 赤黒アソート」「マイメロディ＆クロミ」はファミリーマート一部店舗で8月上旬先行発売予定です。

参照元：ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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