熊本県錦町にある人吉農芸学院で、俳優の宇梶剛士さんが、少年たちに思いを伝えました。

【写真を見る】過去の体験を語る俳優・宇梶剛士さん

宇梶さんの講話を聞いたのは人吉農芸学院にいる16歳から20歳の少年たちです。

人吉農芸学院は社会復帰に向けて学ぶ少年院です。

「中等少年院にいたことがある」

宇梶さんは17日、コマーシャルに出演している繊月酒造のイベントに出演していて、人吉農芸学院の関係者が宇梶さんに働きかけたことから、講話が実現しました。

講話で宇梶さんは、自らの体験を少年たちに明かしました。

俳優 宇梶剛士さん「46～47年前、茨城の中等少年院にいたことがあるんですよ。『なんだ、このおじさんもそういう所に入っていたのか』と思って聞いてもらえれば」

そのうえで宇梶さんは、立ち直る大切さについて、約1時間、自らの言葉で語りかけ、少年たちは宇梶さんの言葉に聴き入っていました。

人と向き合うには“心の力”が必要

終了後、取材に応じた宇梶さんは…。

俳優 宇梶剛士さん「人を信じたり、人と向き合ったりするには、『心の力』がいりますから、『心の力』を付けるためには、嫌なこととか、だるいこと、逃げ出したいことと向き合わないといけないことも、ままあるんですよ。そういうスタートを切れるのって、何だったのかな、『自分の場合は』という話を『話した』というより『渡した』」

宇梶さんが渡した言葉

宇梶さんは講話で、非行のきっかけは高校の部活動で先輩から暴力を受けたのに、それを学校側が見て見ぬふりをしたことで大人に不信感が募ったと振り返りました。

しかし暴走族のリーダーを経て、少年院に入って読んだチャップリンの自伝に、チャップリンも自分と同じ不安や悔しさを感じ、大人への不安を「忘れよう」と決めたそうです。

生き直してほしい

そうした経験もあり、今日の講話では「我慢して投げ出さずに耐えたら、人間としての懐が広がる。ここに入ったのはチャンス。生き直してほしい。どこかで会ったら声をかけて」とメッセージを送りました。