＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】一回転して顔面強打のアクシデント（実際の様子）

大相撲五月場所の九日目、大関・霧島が取組で顔面を負傷し出血するアクシデントが発生した。勝負が決した直後、勢い余って前方に一回転しながら土俵下へと真っ逆さまに転落。顔面を強打し、土俵下で顔をしかめて苦悶する痛々しい姿に館内は一時騒然となった。

大関・霧島（音羽山）が、前頭五枚目・若元春（荒汐）を寄り倒しで下して8勝目を挙げ、唯一の1敗を死守した一番でのこと。

立ち合い、ともに激しく当たると、若元春が左を差し、霧島が右から抱え込む展開に。霧島は胸を合わせて一気に前に出ようとするが、土俵際へと追い詰められた若元春も執念のうっちゃりを狙って激しく体を入れ替えようと抵抗。両者が激しくもつれ合う中、霧島が気迫で寄り倒した。しかし、その決着の瞬間、若元春のうっちゃるような動きに巻き込まれたか、霧島は前方に一回転しながら頭から土俵下へと真っ逆さまに転落してしまった。

土俵下の審判や溜まり席に激しく叩きつけられた霧島は、しばらくの間、右手で顔を覆って起き上がれず。ようやく立ち上がって土俵へと戻ったものの、その眉間や鼻のあたりからは鮮血が滴り、パックリとすりむいたような状態になっていた。

この流血アクシデントに、ABEMAの中継で解説を務めた元小結・両国の境川親方は「土俵の面の方に顔から落ちたみたいですね。擦りむいたんですかね。深い傷じゃないと思うんですよ」と推測。さらに、花道を下がる際にも痛々しく顔をしかめる大関の姿を見て、「これは内出血で血が出ないと、逆に危ないんですよ。出血があったんで、大丈夫だと思います」と推察した。

霧島が真っ逆さまに回転して流血した結末に館内は騒然。ファンからも「プロレス技みたいだ」「何度観ても痛い」「真っ逆さますぎる」といった反響が寄せられていた。

なお、霧島はこれで8勝1敗。敗れた若元春は7敗目（2勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）