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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月18日は、日本人の顔立ちでもズレ落ちにくく、長時間掛けても安定感がある、Ray-Ban（レイバン）「NEW WAYFARER 0RB2132F」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

(レイバン)Ray-Ban 【国内正規品】 サングラス RB2132F 901L 55 13,945円 （48％オフ） Amazonで見る PR PR

レイバンの超定番サングラス「NEW WAYFARER」が48％オフ！ 軽量かつ日本人にもぴったりなアジアンフィットを採用、毎日使いたくなる1本！

Ray-Ban（レイバン）「NEW WAYFARER 0RB2132F」は、アジアンフィット設計による快適な掛け心地と、幅広いスタイルに合わせやすい洗練デザインが魅力の定番サングラス。Amazonで、現在、48％オフと1万4,000円切りの大特価になっていますよ！

昔から高い人気を誇るRay-Banのウェイファーラー系ですが、もともとは海外向けの「グローバルフィット」が主流。その後、日本人にはズレやすいという課題を解消するために登場したのが、アジアンフィット仕様の「RB2132F」です。 特徴は、高めに設計された一体型の鼻パッド。日本人の顔立ちでもズレ落ちにくく、長時間掛けても安定感があります。

ニューウェイファーラーは通常のウェイファーラーと比べて約8g軽量化されているのもポイント。ややストレート気味のテンプルが側頭部を包み込むようにフィットし、耳への負担や圧迫感を軽減してくれます。 着脱しやすく、デイリーユース向きに設計されているのもポイントです。

カジュアルからフォーマルまで使いやすい万能デザイン

横幅のある長方形シェイプと、角に丸みを持たせたデザインが特徴。スマートさを残しながら顔なじみも良く、年代を問わず支持されている理由がよくわかります。カジュアルなTシャツスタイルはもちろん、シャツやジャケットなどのキレイめコーデにも自然にマッチ。ファッションのテイストや顔の輪郭を選びにくい万能さも、このモデルの強みです。

レンズには、Ray-Ban純正のUVカット対応カラーレンズを採用。紫外線をしっかりカットしながら、クリアな視界をキープしてくれます。偏光タイプやライトカラータイプなど、レンズバリエーションも豊富。「初めてのRay-Ban」にも、「長く使える定番サングラス」を探している人にもおすすめしたい1本です。

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なお、上記の表示価格は2026年5月18日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「Amazon.co.jp」