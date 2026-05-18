ソフトパックのティッシュって、みなさん使ってますか？

安いし、捨てるのも楽でいいですよね。

でも、ティッシュが残り10枚になったときの取りにくさはいただけない。

Photo:ますえい

1枚だけ取りたいのに、ソフトパックごと浮かんでしまう。その度に、手で押さえて1枚だけ取り出すというコストとリターンのバランスの悪さにイライラ。

「安いけど、使い勝手がちょっと悪い」そんなソフトパックティッシュを快適に使えるようになる商品を見つけました。それがマーナの「片手で使えるティッシュケース」です。

どんなティッシュもOK。詰め替えは超簡単

幅11.6cm×高さ24cm×奥行6.6cmまでのティッシュに対応。ソフトパックティッシュの他に、ボックスティッシュやペーパータオルなどにも使えます。

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詰め替えは、フタを外してティッシュを入れるだけで完了。簡単。

吸盤で自立する

このティッシュケース、実はワザあり。

側面にはマーナの「REPITA(リピタ)」という、吸盤がついているんです。

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吸着だけでなく、外すのも簡単。何度も付け替えられる優れものなんです。

本体をグッと押し込むと、ピッタリ吸着されます。

指で押してみても簡単にはグラつきません。

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吸盤の間にホコリが混入すると、外れやすくなるので注意してください。

外す時は、吸盤の側面をギュッとほんの少し指で押すだけで、簡単に持ち上がります。

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光沢のある平らな面でステンレス・透明ガラス、金属塗装面などに対応しています。陶器の洗面に置いて、お手拭き用のペーパータオルを常備するのにも良さそう。

倒れる心配なしで片手で使えるのが便利です。

デスクの汚れをすぐ拭いて、キレイをキープ

筆者はデスクの端っこに自立させて設置することにしました。おかげで「あ！ここ汚れてるじゃん」と気づいたら、片手でティッシュをサッと取り出し、汚れを拭き取ってキレイさをキープ。

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中身の少ないソフトパックティッシュだと、自立どころか片手で取れませんからね。マーナの「片手で使えるティッシュケース」を使えば吸盤で固定されているので、多少雑に取っても微動だにしません。

おかげでデスクワークが気持ちいい。最高の商品をありがとう、マーナさん。

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