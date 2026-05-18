それどこの？→ 実は【ニトリのN+】！ 40・50代のお出かけ服に♡「ネイビーワンピ」

気取りすぎず、でも上品見えするスタイリングを目指したい。そんな大人女性のお出かけ服にふさわしいワンピースは、ぜひ【ニトリ】で展開されているファッションブランド【N+（エヌプラス）】で探してみて！ 特に、色から品が漂うネイビーは積極的に選択肢に加えたいところ。レイヤード風ワンピースにキャミワンピースなど、休日の主役として迎えたい個性豊かなネイビーワンピをお届けします。

フレアシルエットが絵になるクラシカルな一着

【N+】「艶やかシルケット布帛切り替えワンピース」\3,990（税込）

分量感のある美しいフレアシルエットによって、1枚で着てサマになりそうなクラシカルなワンピース。ウエストのやや高い位置でシェイプされたラインが、女性らしさを醸し出します。裾がさりげなく異素材に切り替えられているのも高見えを後押し。シンプルなクルーネックにアクセサリーやスカーフなどを足して、さらに特別感を演出してみて。

胸下の切り替えでレイヤード風のデザインを表現

【N+】「レイヤード見えワンピース」\4,990（税込）

胸下で切り替えギャザーを入れることで、レイヤード風のルックスを表現したこちらのワンピース。切り替えによってメリハリがプラスされており、縦ラインを強調しつつものっぺり見えにくいのが魅力です。凹凸感のあるストライプ調の素材も、ネイビーの持つ知的な雰囲気をさらに底上げ。ボタンを開ければ、羽織りとして着回しも楽しめます。

さりげないひと癖を加えたレディなキャミワンピ

【N+】「切替えキャミワンピース」\3,990（税込）

手持ちのブラウスやタンクトップとの重ね着で、手軽に印象変化を図れるのがキャミワンピースの魅力。斜めに入ったイレギュラーな切り替えと程よいフレア感が、品よくひと癖を加えてくれそうです。落ち着いたネイビーの色味と華奢な肩紐のおかげで、頑張りすぎ感なくレディな印象に見せやすいのも◎ 自然なシワ感がある素材は旅行時にも持ち運びやすいはず。

ツヤのあるデニム素材がシャレ見えを手助け

【N+】「接触冷感シャンブレーライトデニムワンピース」\3,990（税込）

ライトなデニム素材の質感が、休日のお出かけコーデを悩まずシャレ見えさせてくれそうなこちらのワンピース。ツヤのあるキレイめな風合いとネイビーの落ち着いた色味が、コーデを大人顔へと寄せてくれます。深めのVネックになっており、胸元や顔まわりをすっきりとした印象で着こなしやすいのも大人が手に取りたいポイントです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。