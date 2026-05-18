

ReoNa（Photo by中井智久）

奄美大島出身の絶望系アニソンシンガー・ReoNaが、5月5日に池袋・アニメイトシアターで開催されたコンサート『AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」』に登場。記念すべき第1回となった本コンサートでは、アコースティックスタイルで「ANIMA」、最新曲「結々の唄」など全９曲を披露した。

株式会社アニメイトの音楽ライブ企画「AOM（animate opportunity meeting）」の一環として行われた本公演には、地元・豊島区に在住・在学する小・中・高校生とその同伴者が招待された。本イベントのテーマは「よりみち」。それは、目標に向かって突き進むだけではない、誰かと共に歩み、時には「迷い、立ち止まり、寄り添いあう道」を意味している。

デビュー以来、「絶望系アニソンシンガー」として、聴き手の孤独や痛みに寄り添う歌を届けてきたReoNa。彼女自身がかつて救われたアニメや音楽の記憶を、今度は多感な時期を過ごす若者たちへと手渡していく、極めてパーソナルかつ温かなステージが繰り広げられた。豊島区長・高際みゆき氏からも「子どもたちが明日からの生活に輝きや希望を感じる場」として大きな期待と感謝が寄せられた本公演。その模様を、当日披露された楽曲と共に振り返る。（取材＝村上順一）

静寂の中に響く、剥き出しの言葉

開演の時刻になり、春を思わせる白い装いで現れたReoNa。1曲目は、彼女の代表曲をアコースティックスタイルに再構築した「ANIMA -Naked Style.-」だ。本来の疾走感はそのままに、凛とした彼女の歌声が、会場の隅々まで染み渡っていく。続けて披露された「メメント・モリ」では、ドラマチックな旋律に乗せて、情感豊かな歌唱で聴く者を魅了していく。

「今この時間は、全てを忘れて一緒に『よりみち』してもらえますように」。彼女が語りかける言葉は、単なる挨拶を超えた、切実な願いのように響いた。

中盤に届けられた「さよナラ」は、おおかみの「ナラ」とにんげんの「さよこ」の物語で、絵本にもなっている楽曲だ。ReoNaは「物語をたどるように歌詞、言葉に耳を傾けてもらえたら嬉しい」と話す。ReoNaがストーリーテラーのように歌い紡いでいく姿が印象的で、その歌唱に観客も静かに聴き入っていた。

一転して、質問コーナーでは、普段のライブでは見られない等身大の素顔が覗く。飼い猫の「ちくわ」への愛情や、祖父への想いが詰まった楽曲「ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜」のエピソードが語られるなど、ReoNaについて深く知ることができる時間となった。そんな質問コーナーに続いて届けられたのは「猫失格」。ウキウキするようなポップな曲調に、観客も手拍子で一緒に楽しむ。ReoNaも笑顔を見せながら歌い、多幸感あふれる瞬間となった。

しかし、彼女の表現の根底にあるのは、やはり「痛み」への深い理解だ。ReoNaは、自身が「絶望系」を掲げる理由を、静かに、噛み締めるように語った。 「自分が頑張って、それでももう頑張れないよっていう時に、『頑張れ』と言われるのがしんどくて……。代わりに『そうだよね』『わかるよ』という共感が欲しかった」。自分を救ってくれたアニメや音楽への恩返しをするかのように、名もなき感情に形を与える。その覚悟を宿した「unknown」の絶唱は、観客の心に深く、鋭く突き刺さった。

奄美の風が運んだ「結び」の精神

コンサートも終盤、彼女のルーツである奄美大島の「結（ゆい）の精神」――互いに助け合い、支え合う心――について触れる場面があった。都会の喧騒の中で傷つくことがあっても、人と関わることを諦めずにいられたのは、その精神があったからだという。

最新曲「結々の唄」が奏でられると、シアター内には心地よい南国の風が吹き抜けたような錯覚に陥る。そして「降りしきる雨に傘が手向けられるように、今日生きるあなたにこのお歌が寄り添えますように」と想いを込め、コンサートの最後を飾ったのは「ライフ・イズ・ビューティフォー」。透明感の中に芯のある歌声は、正解のない明日を生きる若者たちにエールを送るようだった。

ReoNaは、「『よりみち』楽しんでいただけましたか？ また、こうやって同じ空間でお歌を受け取っていただけますように。じゃあな――」と言葉を残し、ステージを去った。彼女がいなくなった後も、会場には心地よい余韻が漂っていた。

ReoNaと観客の距離が近い、アットホームなコンサートだった。どの曲も語りかけるように歌を届けるReoNaの姿が印象的で、この「よりみち」ならではの特別な空間を作り上げていた。

豊島区長・高際みゆき氏からのメッセージ

セットリスト

作品情報

ライブ情報

豊島区長の高際みゆきです。この度は、AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」が開催されましたことを心よりお慶び申し上げます。 豊島区では、昨年4月に「豊島区基本構想・基本計画」を策定しました。その中で、区民の皆さんに文化鑑賞や文化活動の裾野を拡大する方針を示しており、特に子どもたちに様々な体験の機会を創出していく取り組みに力を入れています。 みなさんご承知のとおり、豊島区はこれまで、「マンガ・アニメ・コスプレの聖地」として、様々な取り組みを行ってきました。そうした中、とても人気のあるアニソンシンガーであるReoNaさんが豊島区の取り組みに賛同してくださり、今回のチア・コンサートに豊島区に在住・在学の小学生・中学生・高校生の皆様を無料でご招待していただきましたことは大変嬉しく、そして心強く思っています。 参加してくれた皆さんにとって、このコンサートが「迷い、立ち止まり、“よりみち”をしてもいい場所」であることを感じていただき、明日からの生活により輝きや希望をもたらしてくれることを期待しています。 ReoNaさん、今日は本当にありがとうございます。 豊島区は、これからも子どもたちが未来を切り拓く創造力を養えるよう、事業を展開してまいります。今後も、豊島区の取り組みに力を貸してくださると嬉しいです。 それでは、皆さん、素敵な時間を思いっきり楽しんでください！AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」 1. ANIMA -Naked Style.- 2. メメント・モリ 3. 地球が一枚の板だったら 4. さよナラ 5. 猫失格 6. unknown 7. 芥 8. 結々の唄 9. ライフ・イズ・ビューティフォーAOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」のセットリストも公開され、各音楽サブスクリプションサービスのプレイリストにて当日のセットリストを聴くことができる。プレイリストURL：https://ReoNa.lnk.to/Yorimichi_setlistReoNa2026年3月7日（土） Digital Release!タイトル：結々の唄配信URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinoutaReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-〇Zepp Namba（大阪）2026年7月19日（日） 開場17:00 / 開演18:00〇DRUM LOGOS（福岡）2026年7月20日（月・祝）開場17:00 / 開演18:00〇Zepp Haneda（東京）2026年7月25日（土） 開場17:00 / 開演18:00〇Zepp Nagoya（愛知）2026年8月8日（土）開場 17:00 / 開演 18:00〇Rensa（宮城）2026年8月10日（月）開場 18:15 / 開演 19:00〇PENNY LANE（北海道）2026年8月21日（金）開場18:15 / 開演 19:00ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-〇浦安市文化会館 大ホール （千葉） 2026年10月3日（土） 開場 17:00 開演 18:00〇浦安市文化会館 大ホール （千葉） 2026年10月4日（日） 開場 16:00 開演 17:00〇福岡国際会議場 （福岡） 2026年10月20日（火） 開場 18:00 開演 19:00〇神戸国際会館 （兵庫） 2026年10月24日（土） 開場 17:00 開演 18:00〇LINE CUBE SHIBUYA （東京） 2026年10月29日（木） 開場 17:30 開演 18:30〇トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール （宮城） 2026年11月23日（月・祝） 開場 17:00 開演 18:00〇Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール （愛知） 2026年12月5日（土） 開場 17:00 開演 18:00〇札幌市教育文化会館 大ホール （北海道） 2026年12月10日（木） 開場 18:00 開演 19:00ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM会場：ぴあアリーナMM

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２−２−２〇2027/3/6（土）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜〇2027/3/7（日）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

AOM presents「animate Theater LIVE 2026 〜spring〜」

【開催概要】開催日時： Day1：2026年5月30日（土） 出演アーティスト：UNIDOTS、Hana Hope、岬なこDay2：2026年5月31日（日） 出演アーティスト：asmi、シユイ、DayRe:会場：アニメイトシアター