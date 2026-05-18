45歳美女タレント、ピンクのノースリーブ姿で抜群スタイル全開！ 「可愛すぎる」 2002年のCMで大ブレイク
タレントの小野真弓が18日までに自身のInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】45歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「さわやかな朝 いい天気 もうすっかり半袖の季節ですね」と投稿したのは、ピンクのノースリーブトップス姿。カメラを見つめ眩しい笑顔で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「最高」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】45歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「さわやかな朝 いい天気 もうすっかり半袖の季節ですね」と投稿したのは、ピンクのノースリーブトップス姿。カメラを見つめ眩しい笑顔で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「最高」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）