Aぇ! group末澤誠也、『Ray』初の単独表紙 カバーボーイ企画で“末サマ沼”を深掘り
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、22日発売のファッション雑誌『Ray』2026年7月号特別版で同誌初単独表紙を飾る。こちらをしっとりと見つめる眼差しに、一瞬で心を奪われるようなカットが採用された。
【画像】ゆるふわかわいい！通常版の表紙を飾る乃木坂46・金川紗耶
今号の大特集は「沼らせる夏。」超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部の坂井仁香が最新トレンド水着を紹介。WATWINGの連載企画は投票でベストオブ編集長に輝いた高橋颯が主役。水沢林太郎も同誌初登場する。また、通常版表紙は金川紗耶（乃木坂46）が務める。
カバーボーイ企画は「沼るカクゴできてる？末澤誠也のいろいろイロケ」。圧倒的な美しさと儚さの奥に、決してぶれない芯がある。知れば知るほど惹き込まれる“末サマ沼”を溺れるほどに深掘り。インタビューでは、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についてもたっぷり語っている。
付属する両面スペシャルピンナップは、ファン必見の眼福すぎるビジュアルに。至高の一枚に注目だ。※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなる。
【画像】ゆるふわかわいい！通常版の表紙を飾る乃木坂46・金川紗耶
今号の大特集は「沼らせる夏。」超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部の坂井仁香が最新トレンド水着を紹介。WATWINGの連載企画は投票でベストオブ編集長に輝いた高橋颯が主役。水沢林太郎も同誌初登場する。また、通常版表紙は金川紗耶（乃木坂46）が務める。
付属する両面スペシャルピンナップは、ファン必見の眼福すぎるビジュアルに。至高の一枚に注目だ。※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなる。