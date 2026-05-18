タレントのギャル曽根（40）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。調理師の専門学校卒業後、飲食店に就職していたことを明かした。

鶏の手羽元のレシピを紹介する動画を公開。チューリップチキンの下処理をしながら、手間のかかる、この工程について「調理の学校で習った気がする」と明かした。

「お弁当を結構作る調理の学校だった」と続け、「掃除もめっちゃさせられた」と専門学校時代の思い出を回想。「私の行ってた調理師学校がそもそも給食の調理師の育成に力をいれてる学校で、その中でもエリートはホテルとかに就職するわけよ」とし、「私は地元の鶏料理屋さんに就職したんだけど」と一度、就職した経験があることを明かした。

スタッフも「知らなかった」と驚く中、「（専門学校時代に）バイトしてて、そのまま、そこで就職した」と経緯を説明。さらに、「店長が申し込んでくれたんだよ、大食い王に。よく食べるからさ、まかないとか」とテレビ東京系列で放送されていた「テレビチャンピオン」に就職先の店長が申し込んでくれたことも告白した。

大食いへの道を切り開いてもらったことを振り返りながら「その人のおかげで、今こうやって仕事してます。食べる方の仕事を」としみじみ。「だから、鶏には縁があるんですよ」と語り、調理担当として「2、3年は働いた」ことも明かしていた。