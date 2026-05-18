母親を殺した父親の息子が背負った加害者家族という十字架　大山寛人さんインタビュー（前編）【広島連続保険金殺人事件】

加害者家族であり被害者遺族――。

大山寛人さん（38）は死刑囚の息子であり、殺害された母親の息子でもある。2000年3月、広島で父親の大山清隆死刑囚が母親を殺害し、遺体を海に遺棄する事件が起きた。

大山さんは事故死と信じていたが、その後、報道で保険金目当ての殺害事件だと知る。当日の事件の詳細から事件後の大山さんの多難な人生まで話を聞いた。

事件当日、親子三人は夜釣りに向かった

2000年3月1日の深夜、12歳の大山さんが父親から夜釣りに誘われたとき、普段は危ないと許してくれない母親がその日はなぜか何も言わなかった。

「またとないチャンスだと思いました。普段は釣れない魚もいるので夜釣りに行ってみたいという思いは昔からありましたし、母は助手席のシートを倒して横になっている状態だったので寝ているものだと思っていました」

一時間ほど釣りに興じていた頃、父親からポチャンと音がしなかったかという会話を振られた。

「その時はそれほど気にしていなかったんですが、釣りが終わってから車に戻ったら母親の姿が消えていたんです。トイレもコンビニも歩けば20分くらいかかりますし、そこで父親と二人で海に落ちたんじゃないかという話になり、顔面蒼白になりまして」

結局、その日の夜、母親は海に浮かんでいるところを警察や消防によって発見され、死亡が確認された。

「しばらくは悲しみに暮れる日々だったんですけど、父親からは母親の分まで一生懸命生きよう、もう泣くのはやめようと抱きしめられました。そこからもう涙を流すのはやめて、親子二人三脚でやったことのない家事もやるようになって、笑いながらそれなりに幸せな生活をしていました」

父親の逮捕と事件の真相

母親の死因は酔いによる海への転落死ということになっていたが、その後、大山さんに試練が訪れることになる。突然、父親が逮捕されたのだ。中学2年生のときだった。

「他人のクレジットカードを使ってモノを買ってそれを現金化していた。つまり詐欺を働いていたんです」

撮影・内外タイムス

大山さんの父親は当時、生コン会社や不動産業を営んでいた。しかしうまくいかず倒産。家を失い、賃貸に移ったが、だんだんと生活の余裕がなくなっていった。

「賃貸に移った頃はまだそんなに生活は荒れていなかったんですけど、肉体労働をするようになって、それも行ったり行かなくなったりするようになると、家の電気やガスが止まり出して、かなり貧しい生活になっていきました」

そして、とうとうそのときが来てしまった。

「そんななか、父親が急にふと、最近父親らしいことを何一つできていないから今日は寛人にゲームを買ってやろうという話になりまして、一緒にゲーム屋さんに行ったんです。私は家にお金がないことは知っていたので、新作のゲームソフトがほしかったんですけど、我慢して中古のゲームソフトを選びました。そしてゲーム屋さんの外に出ると目の前に三人の刑事が立っていたんです」

テレビのテロップに映っていたもの

刑事は父親の身元を確認するとそのまま身柄を拘束した。ゲームを買ってくれたとき、昔の父親が戻ってきたような気がした大山さんはなおさら奈落の底に突き落とされた気分になった。それから大山さんは親戚の叔母の家で暮らすことになるが、父親が逮捕された理由は叔母に聞いても教えてもらえないままだった。中学3年生になり、叔母の家の近くに転校した大山さんはある日、信じられない光景をテレビで目撃することになる。

「広島連続保険金殺人事件というテロップがついた画面に父親の顔が映っていたんです」

そこで初めて大山さんは、父親が母親に睡眠導入剤を飲ませたあとに浴槽で殺害し、その後、遺体を海の岩壁から遺棄したこと、そしてその2年前に自身の養父を事故死に見せかけて殺害し、保険金をだまし取っていたことを知った。

「言葉にできませんでした。私は父親のことを信じていましたし、私の中では大好きな父親でした。もちろん、不安になる時期もありました。でも、あれだけ幸せだった家庭をぶち壊した、母親の命を奪ったのは父親本人だったんだという事実、葬儀で見せた涙も偽りだった、その後私にかけた言葉も偽りだったのかと考えるうちにだんだんと怒りや憎しみ、膝から崩れ落ちて叫ぶことしかできない感情が沸き上がってきました」

人生の転落と一通の知らせ

撮影・内外タイムス

そこから大山さんは非行に走るようになった。広島という狭い都市でうわさはすぐに広まった。人殺しの息子という心無い中傷も耳に入るようになり、友人から「母親から大山くんと関わってはダメと言われている」と直接言われることもあった。

そんな状況では勉学に集中できるわけもなかった。相談できる大人もいないなか、大山さんはどんどん孤立していった。このままではいじめられると思った大山さんは、自分を強く見せるために、けんかやバイクに明け暮れていく。不良グループとの付き合いも親密になっていった。大山さんにとって、それは、父親への怒りや憎しみを発散させる行為でもあった。

「でも、決してそのグループは居心地のいい居場所ではありませんでした。なぜなら他のみんなには帰る場所があったけど、私には帰る場所がなかった」

大山さんは中学校卒業とともに叔母の家を追い出され、児童養護施設に入居するも、入居の条件が高校入学だったため、入学した高校の退学とともに、ホームレスに。同じ非行行為をしている仲間内でも、他のみんなには、家があり、親がいて、あったかいご飯や布団があるなか、自身は公園の公衆トイレで寝泊まりしていた。その格差が、どうしても、大山さんのなかで、遊び終わったあとに虚無感を抱かせた。そんなとき、ホームレス状態だった大山さんが暮らしていた公衆トイレに、友人から新聞の差し入れが入った。（後編に続く）

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

大山寛人（おおやま・ひろと）父親が母親を殺害していたことが発覚し、父親に対する憎悪、非行、ホームレス、加害者家族としての差別、自殺未遂等、様々な苦悩を経験。その後、被害者遺族としての苦悩、加害者家族への差別問題、そして死刑制度について向き合うきっかけを作りたいと考え、活動を開始。現在に至るまで、自身の経験や思いを伝え続けている。