『マユリカのうなげろりん!! 』イベント、配信チケット販売で“歴史的記録” 5.4万枚を突破
お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が、5月1日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催したイベント『マユリカのうなげろりん!! presents日本の大学いきましょか〜 冨島桜でイギギギギ！やる気はあるけどやめときます〜』の配信チケ
【写真】『マユリカのうなげろりん!!』イベントより…さゆりにキスする中谷
ット販売枚数が5万4000枚を突破した。これは単独芸人による公演・イベントのFANY Online Ticketの販売数で史上最多記録を更新という金字塔を打ち立てる記録となる。
同公演では、Podcast内でも熱い支持を受けるルナヴェル様の降臨や、中谷自作の朗読劇「桜ヶ丘高校バレー部」の続編披露など、リスナーの期待を遥かに超える濃密な企画を凝縮。細部までこだわり抜かれた演出は、何度見返しても新しい発見がある仕上がりとなっている。
配信チケットの販売期間は、5月22日正午まで再延長。「まだご覧になっていない方は、この歴史的な公演をぜひお見逃しなく」と呼びかけている。
【写真】『マユリカのうなげろりん!!』イベントより…さゆりにキスする中谷
ット販売枚数が5万4000枚を突破した。これは単独芸人による公演・イベントのFANY Online Ticketの販売数で史上最多記録を更新という金字塔を打ち立てる記録となる。
配信チケットの販売期間は、5月22日正午まで再延長。「まだご覧になっていない方は、この歴史的な公演をぜひお見逃しなく」と呼びかけている。