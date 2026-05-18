『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「運転の容疑者立ち会いで実況見分 磐越道21人死傷バス事故」についてお伝えします。

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新潟県の北越高校の生徒ら、21人が死傷したバス事故。

「マイクロバスが事故を起こした現場（福島・郡山市の磐越道）上空。白いワゴン車が1台、現場に到着。今、1人でて来た。下を向きながら警察関係者と歩いている」

水色の履き物でゆっくりと歩く、若山哲夫容疑者。18日、警察とともに、事故当時の状況を確認しました。

若山容疑者

「スピードを出しすぎてぶつかった」

若山容疑者は、「体と運転に不安はなかった」とも話しています。

「若山容疑者が警察官に支えられながら降りてきた」

警察官に支えられながら、ゆっくり車を降り車道へ。

「この位置から視界の状況などを確認しているように見える」

この先にあるのがバスが衝突した現場。再び車に乗り、近くまで移動。ここでも、警察官に支えられながら車を降ります。

「若山容疑者が警察官と話しながら事故当時の状況を確認。視線の先には衝突したガードレール」

捜査関係者によると、現場付近を移動しながら、ガードレールに気づいた場所、車線をはみ出した場所など、当時の走行状況について若山容疑者に説明させ、確認したといいます。

表情を変えることなく、一点を見つめるような様子も見せた若山容疑者。およそ1時間半で、現場をあとにしました。

警察は、事故に至った経緯を詳しく調べています。