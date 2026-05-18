家族の元に誕生した赤ちゃんと対面することとなったコーギーさん。想定外だった『微笑ましい対応』が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう尊い光景は、記事執筆時点で21万回を超えて表示されており、癒しを届けることとなったのでした。

【写真：『生まれたばかりの赤ちゃん』を目の前にした犬→想定外だった『愛おしすぎる行動』】

生まれたばかりの赤ちゃんを目の前にした犬

Xアカウント『@ichimi_117』に投稿されたのは、コーギー「いちみ」ちゃんの姿。

この日、いちみちゃんにとって『甥っ子』にあたる赤ちゃんがお家に遊びに来てくれたのだそう。

想定外だった『微笑ましい対応』が話題

ご家族に抱っこされている小さな小さな赤ちゃんを目の前にしたいちみちゃんは…想定外の対応をみせてくれたといいます。

『なでていいよ』『こわくないよ』というかのように、迷いなく無防備にお腹を出して見せたといういちみちゃん。

まだ自分で歩けないほど小さな赤ちゃんでも、いちみちゃんにとって『家族』『大切な存在』であることが伝わったのか、あまりにも尊い反応をみせてくれたのだそう。

もちろん、まだ撫で撫でしてもらうことは難しかったものの、立ち上がって赤ちゃんに近づいて上手にご挨拶もできたのだとか。

甥っ子くんの成長と共に変わっていくのであろういちみちゃんとの関係性が楽しみですね。

いちみちゃんが見せた微笑ましい対応は、ご家族のみならず多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「ゴロンしたり立ったり可愛すぎる」「お耳ぺったんこにしてて嬉しそう」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で心優しい女の子の日常

2024年1月17日生まれのいちみちゃんは、甘えん坊で心優しく表情豊かな女の子。遊ぶのも食べるのも大好き、とってもフレンドリーで人懐っこい性格の持ち主なのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすいちみちゃんの姿は、日々多くのユーザーにコーギーの魅力、たくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ichimi_117」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。