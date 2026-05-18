5月13日から、クマとみられる動物の目撃情報が相次いだ広島市佐伯区で、18日からすべての小中学校で授業が再開されました。



18日朝、13日から休校が続いていた広島市佐伯区の小学校では、保護者が付き添い登校する児童の姿も見られました。



■保護者

「（子どもが）『クマ怖いね』と言ってるので、まだ不安。」



■保護者

「週末が運動会なので、練習もできなくなるから早めに捕まってほしい。」





クマが現れたのは13日の早朝。佐伯区千同の住宅地で目撃情報が相次ぎ、残されたフンなどからツキノワグマと特定されました。警察によると、佐伯区では16日までにクマとみられる動物の目撃情報が、9件あったということです。13日の夜、佐伯区観音台の自宅の庭にクマが現れたという男性は。■目撃した住人「ここにぶら下がっていて、ここに足をあげて。」Q．どのくらいの大きさ？■目撃した住人「（体長は）ここからここまで、いっぱいあった。」10分ほどで姿を消したクマとみられる動物。庭の畑には足跡が残されていました。さらに、16日には寺の境内にも。■大江 芳樹 記者リポート「墓参りに来た人が、こちらのブロック塀の辺りにクマがいるのを目撃しました。その後、クマは奥の茂みのほうへ逃げていったということです。」目撃情報を受け、寺は墓参りを中止するか、車の中からしてもらうようお願いしています。周辺住民は不安な日々を送っています。■周辺住民「食べ物、生ものを外に置かないとか、そういう動物が興味を持つようなものを外に置かないようにしている。」「ガレージの入口などは、閉めておきたいと思う。」警察によると17日から18日にかけては目撃情報はありませんが、もし見つけても近づかないよう注意を呼びかけています。【2026年5月18日 放送】