5月15日、広島県で今年初の「真夏日」を観測しましたが、この時期に気をつけないといけないのが「熱中症」です。熱中症対策についてお伝えします。



広島市消防局管内では18日も2人、熱中症傷病者が搬送されました。



こちらのグラフが、2025年の熱中症で緊急搬送された人の推移です。ご覧いただいている通り、5月にも広島市では10人以上が熱中症で搬送されています。そこから人数が増え、6月には108人、7月には456人と増えています。そして、真夏本番の8月は267人。真夏本番の8月より、急激な暑さにより体が適応しきれていない時期に注意が必要です。





いまの時期からスタートすべき「熱中症対策」は･･･。改めて「熱中症」の症状ですが、軽症ですと、めまいや立ちくらみなど。症状が進むと、頭痛・吐き気・倦怠感など。さらに症状が進むと命にもかかわる危険な健康障害です。気温の上がりきっていない今の時期にキーワードになってくるのが、「暑熱順化（しょねつじゅんか）」で、体が暑さに慣れて、しっかり汗をかけるようにするということです。「熱中症」とは、体温調整機能がうまく働かないことにより発症します。うまく熱を逃がして体温調節をしやすくするための準備として、いまの時期から汗をかく準備をすることが必要になってきます。広島市消防局 救急課の方に聞いたところ、「ウォーキング」や「浴槽につかって入浴すること」が効果的だということです。これから梅雨時期になると、湿度があがる時期は喉の渇きに気づきにくくなります。意識して細かな水分補給をすることが「熱中症対策」に効果的だそうです。本格的に暑さが始まる前に、早め早めの対策を心掛けてください。【テレビ派 2026年5月18日 放送】