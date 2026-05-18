いよいよ5月末に迫ったトキの放鳥！石川県羽咋市の邑知潟周辺では、いま田植えが最盛期を迎えています。

トキを心待ちにするコメ農家が試行錯誤の末にたどり着いたトキにやさしい米づくりを取材してきました。本州初の放鳥に向けて新潟県の佐渡で最終調整が進む19羽のトキ。

5月31日には羽咋市に運び込まれ、午後3時半ごろに邑知潟に近い余喜グラウンドゴルフ場から放鳥される予定です。

渡邉百音キャスター「奥の白い建物の真横にあるのが余喜グラウンドゴルフ場です。そこから程近いこちらの田んぼではさまざまな工夫をして農業を営んでいて、トキが住みつきやすい環境が整っています」

自然栽培で水田にはトキのえさとなる生き物が豊富

13年前からこの地でコメを育てる新田聡さん。今はコシヒカリの田植えに大忙しです。

渡邉キャスター「あそこからトキがこう飛ぶ？ではまさにこの場所がトキの住処に？

新田聡さん「なってくれるといいですよね。」

新田さんが取り組むのは農薬や除草剤、化学肥料を一切使わずにコメを育てる「自然栽培」です。

新田さん「これ多分ヒキガエル。」

渡邉キャスター「トキのエサですか？」

新田さん「可哀想ですけど(エサ)になる。」

自然本来の力でコメを育てることで、水田にはトキのエサとなる多くの生き物が生息し、普段はサギやコウノトリもよく訪れるといいます。

新田聡さん「カエルとかは当然沢山いる。トキはカエルやザリガニ（を食べるのでは）。カエルが増えるためにはカエルのエサになるような生物が沢山いなくてはならないし、それは本当に沢山いる。小さいエビやミミズ。」

トキ放鳥がもたらすブランド化に期待

ただ、トキにとってはありがたい水田でも、除草剤を一切使わないため、田んぼに生えてくる雑草に手を焼いていたという新田さん。

しかし2025年、革新的な助っ人を導入しました。それが「アイガモロボット」。

スクリューが水中を掻き回して自動で進むため、雑草が育ちにくくなったといいます。

新田聡さん「田んぼをかき回すことによって泥が掻き上げられ、水の中が濁る。そうすると、日光が下まで届かず雑草の発芽を抑制してくれる。しかも、掻き混ぜることによって酸素の供給が盛んになって、より田んぼの中が豊かになる」

トキが能登の空を舞う光景を心待ちにする新田さんは、放鳥がもたらすブランドへの付加価値にも期待をしています。

新田聡さん「この田んぼからも放鳥するところが見えるので、楽しみにしています。相乗効果として、羽咋のお米が認知されてトキにも優しいお米を作っている地域なんだなと広がればいい」