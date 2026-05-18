気候学者らによる国際研究チーム「ワールド・ウェザー・アトリビューション」は、６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、４試合に１試合は熱中症リスクの高い環境で行われる恐れがあるとする分析結果を発表した。

チームは「気候変動の影響でリスクが急増している」と訴える。

チームはカナダ、米国、メキシコの１６会場で予定する全１０４試合について、気温や湿度などから算出する「暑さ指数」を予測し、熱中症リスクを評価した。

その結果、２６試合は指数が選手の冷却を必要とする「２６度」以上で、国際プロサッカー選手会が試合中に給水を求める基準になる可能性があると分析した。うち５試合は延期を推奨する「２８度」以上で、米国で前回Ｗ杯があった１９９４年の約２倍になるとした。

決勝や準々決勝などが予定されるニューヨーク近郊のニュージャージー州、フロリダ州マイアミ、ミズーリ州カンザスシティーの３会場は、すべて屋外競技場で日中の試合が多く、「高リスク」と評価された。一方、日本代表が出場する１次リーグ３試合は、空調付きの屋内競技場や現地時間未明の開催のため、リスクは低いとした。

杉田正明・日本体育大教授（運動生理学）の話「選手や観客の熱中症リスクを試合数として定量化した点に意義がある。気候変動は単なる環境問題ではなく、競技の公平性やスポーツ文化を将来に残せるかどうかに関わる問題だ」

（ワシントン支局 中根圭一）