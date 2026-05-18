生活保護を受給する母が亡くなった場合、葬儀費用の支払いは支援対象になりますか？全額家族負担になるでしょうか？

生活保護受給者が亡くなった場合は「葬祭扶助」を利用できる可能性がある

生活保護受給者が亡くなった場合、自治体の福祉事務所に申請することで「葬祭扶助」を受けられる場合があります。これは、葬儀を行うためのお金を用意することが難しい人を支援する制度です。

支給される金額は自治体によって多少異なりますが、一般的には火葬や搬送、棺など、必要最小限の費用が対象になります。そのため、豪華な葬儀や会食費用などは対象外です。

実際には、「直葬」や「火葬式」と呼ばれる簡素な形式になることが多く、通夜や告別式を省略するケースもあります。費用の目安は地域や自治体によって異なりますが、一般的には数万円～20万円程度とされています。

また、葬祭扶助は原則として現金を受け取る制度ではありません。自治体が葬儀会社へ直接支払う形が一般的です。そのため、まずは福祉事務所へ相談し、利用可能な葬儀会社や手続き方法を確認する必要があります。

なお、葬祭扶助を利用する場合は、葬儀を契約する前に福祉事務所へ相談することが重要です。扶助には支給上限や対象範囲があるため、事前相談をせずに進めると、対象外の費用が自己負担になる場合があります。



家族がいる場合でも全額負担になるとは限らない

「子どもがいるなら家族が払うべきでは」と考える方もいますが、実際には家族が必ず全額負担しなければならないわけではありません。

自治体は、まず親族に葬儀費用を負担できる経済力があるかを確認します。ここで重要なのは、「支払える余裕があるかどうか」です。

例えば、子ども自身も低収入で生活に余裕がない場合や、失業中である場合は、無理に負担を求められないことがあります。反対に、十分な収入や資産があると判断されれば、葬祭扶助が認められない可能性があります。

また、長年疎遠だった場合や、家庭事情によって扶養関係が事実上ないケースもあります。このような事情も考慮される場合があります。

ただし、自治体によって判断基準は異なります。収入額だけでなく、世帯の収入や生活状況などを確認されることもあります。そのため、「自分には支払えない」と感じる場合でも、まずは福祉事務所へ相談することが大切です。

特に、突然亡くなった場合は精神的な負担も大きく、冷静な判断が難しくなります。早めに相談することで、利用できる制度や必要な手続きを整理しやすくなります。



葬祭扶助を利用する際の注意点

葬祭扶助を利用する場合は、いくつか注意点があります。

まず重要なのは、葬儀を行う前に申請することです。事後申請では認められない場合があります。葬儀会社へ依頼する前に、必ず自治体へ連絡しましょう。

また、すべての費用が対象になるわけではありません。例えば、香典返しや供花、飲食代などは、葬祭扶助の対象外となることが一般的です。親族の希望で内容を追加した場合、その追加費用は自己負担になることがあります。

なお、故人に遺留金や口座残高などがある場合は、先に葬儀費用へ充てるよう案内されることがあります。

加えて、葬儀会社は葬祭扶助に対応しているところを案内されるケースが多くあります。自由に業者を選べないケースもあるため、事前に福祉事務所へ確認することが大切です。



生活保護受給者の葬儀は早めの相談が重要

生活保護を受給している母が亡くなった場合でも、必ずしも家族が葬儀費用を全額負担するとは限りません。条件を満たせば、「葬祭扶助」によって最低限の葬儀費用を支援してもらえる可能性があります。

ただし、申請には事前相談が必要であり、家族の収入状況や故人の遺留金の有無などによって判断が変わります。また、支援対象になる範囲も限られているため、葬儀内容を決める前に福祉事務所へ確認することが重要です。

突然のできごとでは精神的にも余裕がなくなりやすいですが、早めに相談することで利用できる制度を把握しやすくなります。費用面の不安を抱え込まず、自治体や葬儀会社へ相談しながら、無理のない形で手続きを進めることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー