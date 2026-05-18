任期満了に伴う珠洲市長選挙が17日告示され現職と新人による一騎打ちの戦いとなりました。

争点は、地震と豪雨からの町の再生です。

一騎打ちとなった珠洲市長選挙。

立候補したのは6選を目指す泉谷 満寿裕候補と前市議会議員の浦秀一候補です。

■泉谷候補：

「より魅力ある最先端の珠洲市、再び珠洲市が胸を張れるようみなさんと共に取り組んでまいりますので、ぜひみなさん 一緒に戦ってください」

■浦候補：

「これまでのトップダウンの政治から、市民重視のボトムアップの政治へと、この珠洲市を変えてですね、これを能登に広げていきたい」





人口約1万人。過去5年間の減少率が県内で最も大きい珠洲市。地震以降も人口減少は加速していて、復旧・復興は大きな課題です。

そうした中での選挙戦。

争点のひとつが復興公営住宅の整備についてです。



インフラ復旧の加速や復興公営住宅の早期整備を訴えた泉谷候補は。

■泉谷候補：

「特復興公営住宅でございますけれども、できる限りこれまでのコミュニティーが維持再生できるように、きめ細やかに珠洲市内30数か所で約700戸を整備してまいります」





市が計画する復興公営住宅の整備見直しを訴える浦候補は。

■浦候補：

「今回、市民にですね、このま まの市の計画で共同住宅がいい のか、私たちが提案する戸建てを中心とした新たな町づくりがいいのかその選択肢を私がこの身をもって提供する」



それぞれの出陣式には能登の国会議員が駆け付けました。



■西田昭二 衆院議員：

「この選挙戦で様々な意見や思いもあろうかと思います。かといってこの珠洲市を分断していいものではございません」

■近藤和也 衆院議員：

「この前向きな、みんなで力を 合わせ珠洲、これを作っていこ うではありませんか」

「本当に大激戦になると思います。 しっかりと私も一緒に戦ってま いりたいと思いますので、より 良い珠洲を皆さんで作っていきましょう」



復興を担う珠洲市政のかじ取り役を決める市長選挙。投開票は5月24日に行われます。