安田美沙子、夫と寄り添う貴重な夫婦ショット公開「仲良しなの伝わる」「お二人ともおしゃれすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】タレントの安田美沙子が5月17日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。
【写真】44歳2児のママタレ「幸せそう」と話題の夫婦ショット
安田は「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と女優の榮倉奈々がディレクターを務めるアパレルブランドの展示会を訪れたことを報告。「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑 色違いのパンツオーダーしたよ 楽しみだ！」と記し、夫の横で笑顔を見せる仲睦まじいショットを披露している。
また、店舗前で撮影した写真には、微笑みを浮かべる安田と榮倉の姿が収められている。
この投稿は「自然体で素敵」「仲良しなの伝わる」「お二人ともおしゃれすぎる」「幸せそうな笑顔が最高」と反響を呼んでいる。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳2児のママタレ「幸せそう」と話題の夫婦ショット
◆安田美沙子、アパレル展示会での“レア”な夫婦ショット披露
安田は「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と女優の榮倉奈々がディレクターを務めるアパレルブランドの展示会を訪れたことを報告。「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑 色違いのパンツオーダーしたよ 楽しみだ！」と記し、夫の横で笑顔を見せる仲睦まじいショットを披露している。
◆安田美沙子の投稿に「仲良しなの伝わる」と反響
この投稿は「自然体で素敵」「仲良しなの伝わる」「お二人ともおしゃれすぎる」「幸せそうな笑顔が最高」と反響を呼んでいる。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】