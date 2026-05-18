有名女優「Tボーンの骨を貰ってきて」活用した愛犬ご飯公開「贅沢」「栄養バッチリでワンちゃん想い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の秋野暢子が5月18日、自身のInstagramを更新。Tボーンステーキの骨を活用した愛犬の食事を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「本物の肉は絶対喜ぶ」Tボーンの骨活用した愛犬ご飯
秋野は「昨日、レストランで食べたTボーンの骨を貰ってきて 今朝の小夏千夏の朝ごはんに少し入れてあげました。もう一度しっかり焼いて ホンの少しだけ、いつものカリカリとキャベツに混ぜてあげました」とコメント。Tボーンの骨についた身をほぐしたもの、ドッグフードとキャベツの入った2つの器と焼いて火を通した肉の写真を公開し、「めちゃくちゃ美味しそに食べてくれました。やっぱ本物のお肉はおいしいよね」と愛犬たちの反応をつづっている。
また、「私はいつも朝ご飯にトーストに卵オン」（※原文ママ）とも記し、卵を乗せケチャップを掛けたトーストや、バナナやブルーベリーを乗せたヨーグルトなどの自身の朝食も投稿している。
この投稿に、ファンからは「ワンちゃんたち贅沢」「本物の肉は絶対喜ぶやつ」「やっぱりお肉が一番」「栄養バッチリでワンちゃん想い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「本物の肉は絶対喜ぶ」Tボーンの骨活用した愛犬ご飯
◆秋野暢子、Tボーンの骨活用した愛犬ご飯
秋野は「昨日、レストランで食べたTボーンの骨を貰ってきて 今朝の小夏千夏の朝ごはんに少し入れてあげました。もう一度しっかり焼いて ホンの少しだけ、いつものカリカリとキャベツに混ぜてあげました」とコメント。Tボーンの骨についた身をほぐしたもの、ドッグフードとキャベツの入った2つの器と焼いて火を通した肉の写真を公開し、「めちゃくちゃ美味しそに食べてくれました。やっぱ本物のお肉はおいしいよね」と愛犬たちの反応をつづっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ワンちゃんたち贅沢」「本物の肉は絶対喜ぶやつ」「やっぱりお肉が一番」「栄養バッチリでワンちゃん想い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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