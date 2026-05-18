LE SSERAFIMカズハ、美脚際立つミニスカショットにファン悶絶「ビジュ最強すぎる」「健康的で美しい」
【モデルプレス＝2026/05/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「脚のラインが綺麗」と話題のミニスカショット
カズハは、床に座りカメラを見つめるソロショットを投稿。ビビッドグリーンのカーディガンにパステルピンクのミニスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また、カメラから目線を外した別カットや足元を撮影した写真なども載せている。
この投稿は「脚のラインが綺麗」「ビジュ最強すぎる」「健康的で美しい」「何色でも似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「脚のラインが綺麗」と話題のミニスカショット
◆カズハ、美脚際立つミニスカショット披露
カズハは、床に座りカメラを見つめるソロショットを投稿。ビビッドグリーンのカーディガンにパステルピンクのミニスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また、カメラから目線を外した別カットや足元を撮影した写真なども載せている。
◆カズハの投稿に「ビジュ最強すぎる」と反響
この投稿は「脚のラインが綺麗」「ビジュ最強すぎる」「健康的で美しい」「何色でも似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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