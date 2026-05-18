学問の神様をまつる太宰府天満宮の本殿が124年ぶりの大改修を終え18日、公開されました。

■中村安里記者

「屋根が完成しています。重厚感がありますね。曲線が美しいですし、太陽に当たると光沢があるようにも見えます。」



124年ぶりの大規模改修を終えて、18日に内覧会が行われた太宰府天満宮の本殿。

学問の神様としてまつる菅原道真が亡くなってから来年で1125年の節目となるのを前に、色鮮やかに生まれ変わりました。





今回の改修では、傷みが激しかった屋根が、岡山県産のヒノキおよそ3800本分の皮で全面的に葺（ふ）き替えられました。

そして、内部は。



■中村記者

「漆がつやつやと輝いています。 金箔（きんぱく）が施されていて、細部まで職人の技を感じます。」



壁と柱の漆や彩色は、古い部分を一度落としてから塗り直しました。



およそ800点の金具は全て取り外して金箔（きんぱく）を貼り替え、およそ430年前の桃山時代の豪華な様式を再現しています。



■参拝者

「重厚感があって、きれいでびっくりしました。」

「屋根が反射していて、きれいです。ラッキーです。いいことありそうな感じがします。」

「すごくきれいで、きょう来て本当によかったと思います。」

「きれいでいいなと思いました。」



■太宰府天満宮 権禰宜・真木智也さん

「驚くほど本殿が美しく、430年前の姿によみがえりました。これからの1000年に向かって、ご奉仕をしていかなければいけないと改めて思ったところでございます。」

ご神体は16日に、仮殿から本殿に遷されました。



およそ3年間の務めを終えた仮殿では18日、おはらいの儀式が執り行われました。

屋根の部分の「浮かぶ森」のデザインが印象的だった仮殿。



木々は、敷地内に植え替えられ、建物部分は19日からおよそ3か月かけて解体される予定です。



参道からは、3年にわたる大改修の完了に歓迎の声が聞かれました。



■梅ヶ枝餅を販売する甘木屋・高田由美子さん

「お客様が減るかなと思っていましたが、そんなことはなくて、仮殿になってから徐々に増えました。本殿を一度はきれいなうちに見ておこうという人もいると思うので、増加する傾向なのではないかと思います。」



新たな姿にも期待が寄せられる太宰府天満宮。



仮殿の解体が終わるまでは、仮設の参拝所でお参りを受け付けます。



ことし9月ごろから本殿に参拝できる見込みです。