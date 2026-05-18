北佐久郡軽井沢町に豪華アスリートが集まりました。子どもたちと一緒にスポーツを楽しむ恒例のイベントです。



「ナイスボール」



元メジャーリーガーの岩隈久志さんに、元なでしこジャパンで日本を世界一へと導いた澤穂希さん。さらに、四大大会で通算50回の優勝を果たした車いすテニスの国枝慎吾さんも。軽井沢町で開かれた「軽井沢スポーツ祭」には、世界で活躍したアスリート16人が参加しました。SC軽井沢クラブなどが主催したもので、3回目となる今年は約300人の子どもたちが、豪華アスリートと6つの競技を体験しました。





岩隈久志さん「楽しかった？」「はい。ありがとうございました」岩隈久志さん「野球も頑張って」小学2年生「（岩隈さんが）やっぱかっこよかった」小学4年生「サッカーを習っているんですけど、澤さんとかすごく上手で見習いたいと思います」中学1年生「（運動が）苦手だったけど、楽しくできました。サッカーが大好きなので今後も続けたいです」指導の合間には、なかなか聞けない子どもたちからの質問にも。「何で車いすテニスしているの？」国枝慎吾さん「車いすは病気で車いすに乗ったの。みんなと同じくらい。9歳くらいのとき。いま何歳？」「9歳」「10歳」イベントの最後には大玉送りが行われ、競技の枠を超えた交流を楽しみました。岩隈久志さん「子どもたちが元気よくいろんなことにチャレンジしてくれたことが、すごくうれしかったです」澤穂希さん「何ごとにもチャレンジする気持ちを持って、これからも子どもたちにやっていってほしい」