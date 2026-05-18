HOMEI夏限定マグネットネイル登場♡蝶の羽のように輝く新カラー4選

この夏、指先のおしゃれをアップデートしたい方に注目してほしいのが、HOMEIから登場する限定コレクション「Butterfly Flash Magnet（バタフライ フラッシュ マグネット）」♡2026年6月上旬より、全国のロフト・PLAZAなどのバラエティショップにて順次発売されます。蝶の羽のような繊細な輝きをイメージした全4色は、夏の日差しに映える幻想的なカラーばかり。簡単に本格ジェルネイルを楽しめるHOMEIならではの魅力にも注目です。

蝶の羽のような幻想的カラー

今回の「Butterfly Flash Magnet」は、光の角度によって表情を変える美しいマグネットネイルコレクション。

フラッシュラメを配合した華やかなフラッシュマグネット2色と、奥行き感のある人気マグネット2色がラインアップされています。

特に注目なのが、2025年秋に数量限定で発売され、即完売した人気カラーの再登場。買い逃してしまった方にとっても嬉しい復刻となっています♪

HOMEIウィークリージェルは、塗ってライトで固めるだけで、つやぷく感のあるジェルネイルが完成。

さらに“ぺりっと”剥がせるので、オフも簡単です。忙しい日々でも気軽にネイルチェンジを楽しめるのが魅力です。

バーバリー ビューティの秋の新色♡ロンドン着想の艶リップが登場

夏限定4カラーをチェック

MG23 Golden Flash Magnet 黄金の閃光【数量限定再登場】



価格：1,320円（税込）

まばゆいゴールドラメが動くたびに表情を変え、まるで光を閉じ込めたような華やかな輝きを演出。夏のイベントやリゾートコーデにも映える存在感たっぷりのカラーです。

MG24 Lunar Flash Magnet 月影の蝶【数量限定再登場】



価格：1,320円（税込）

紫と青が混ざり合う幻想的なカラー。見る角度によってオーロラのように揺らめき、ミステリアスな雰囲気を楽しめます。夜のシーンにもぴったり♡

MG30 Rose Fizz Magnet 泡咲く恋模様【定番人気】



価格：1,320円（税込）

くすみピンクに繊細なホロラメをプラス。炭酸の泡のようにきらめく優しいカラーで、フェミニンな印象に仕上がります。デートネイルにもおすすめです。

MG31 Pool Blue Magnet 白昼のプールサイド【定番人気】



価格：1,320円（税込）

透明感のあるブルーに、パープルとブルーのラメが揺らめく爽やかなカラー。夏の青空やプールサイドを思わせる清涼感が魅力です。

夏ネイルをもっと自由に楽しんで

「Butterfly Flash Magnet」は、ひと塗りで指先に奥行きと透明感を与えてくれる、この夏注目の限定コレクション。

昼間は太陽の光で華やかに、夜は照明の下で幻想的に輝き、シーンによって違った魅力を楽しめます。

全国のロフト・PLAZAほか、HOMEIオンラインストアでも発売中。※店舗により取り扱い状況や発売日が異なります。

指先から夏のときめきを♡

蝶の羽のように繊細で美しい輝きをまとえる、HOMEIの夏限定マグネットネイル。簡単に本格ジェルネイルを楽しめるだけでなく、幻想的なカラーが夏のおしゃれ気分を高めてくれます♡

数量限定の人気カラーも再登場しているので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。指先から、この夏だけの特別なきらめきを楽しんでみてはいかがでしょうか♪