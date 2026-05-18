Ｊリーグの各クラブが地元自治体や企業、住民、サポーターらと連携し、地域が抱える社会課題の解決や共通のテーマに取り組む、Ｊリーグの社会連携活動（シャレン！）の中から、特に社会に幅広く共有していきたい活動を表彰する「２０２６Ｊリーグシャレン！アウォーズ」の表彰式が１８日、東京・丸の内の明治安田ホール丸の内で開催された。

７回目となった今回は、２０２５年シーズンに実施された４１０９回の活動のうち、Ｊリーグ５９クラブからエントリーのあった中から、６クラブの活動が各賞に選出された。

受賞は以下の通り。

「ソーシャルチャレンジャー賞」は、鹿児島ユナイテッドＦＣの「無人駅を復活させる！『ゆなべーす喜入』の挑戦」。

「パブリック賞」はヴァンフォーレ甲府の「声に耳を澄ませて−クラブが歩んだ２０年と、パラスポーツセンターへの挑戦」。

「メディア賞」は、レノファ山口ＦＣの「Ｊリーグクラブが導く『地域探究』の新機軸！パートナー共創で山口の未来をデザインする探究型修学旅行プロデュース」。

「明治安田 地元の元気賞」は、横浜ＦＣの「４年ぶりの外の世界〜医療・施設・クラブで紡ぐ幸福寿命〜」。

「クラブ選考賞」は、水戸ホーリーホックの「ソーラーシェアリングを活用したＧＸプロジェクト“もうひとつの挑戦”『電気も 野菜も 育てるクラブへ』」。

「ファン・サポーター選考賞」は、Ｖ・ファーレン長崎の「『ＡＬＬ ＮＡＧＡＳＡＫＩ』〜魅せたぞ、長崎のチカラを〜」。