アフタヌーン40周年展、豪華な参加作品発表 入場特典はトランプ風カード全6種類『ああっ女神さまっ』『メダリスト』など
アフタヌーン創刊40周年を記念して開催される『アフタヌーン40周年展』の参加予定作品が追加発表された。『ディスコミュニケーション』『もっけ』といった往年の名作から、『BLAME!』『青野くんに触りたいから死にたい』『なるたる』など根強い人気を誇る作品、『ヒストリエ』『7人の眠り姫』など現在連載中の作品まで、世代を超えて愛されてきた作品群を、原画や資料展示を通して体感できる展示会となる。
【画像】配布される『アフタヌーン40周年展』特典のトランプ風カード全6種類
また、18日から入場券の販売がスタート。一部日程は日時指定入場となっている。さらに、グッズ付入場券の特典および入場特典の内容も発表された。
グッズ付入場券の特典は、本展のために制作された「プレミアム箔押しパネル」。約148mm×210mmのサイズで、透明感のあるアクリルにアフタヌーン40周年展のキービジュアルを美麗にプリント。ロゴは金色の箔押しを施したプレミアム仕様となっている。
来場者全員に配布される入場特典は、「トランプ風カード【全6種】」。『ああっ女神さまっ』のベルダンディーや、『寄生獣』の新一&ミギー、『メダリスト』のいのりなど、登場キャラクターたちをあしらったデザイン。全6種の中から1枚をランダムでお渡しとなる。
■追加発表となる参加予定作品
『コトノバドライブ』
『ミライライフライ』
『モジポニカ！』
『ディザインズ』
『リトル・フォレスト』
『KRAKEN MARE』
『ヒストリエ』
『大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック』
『ディスコミュニケーション』
『水域』
『アンダー3』
『EDEN』
『ソフトメタルヴァンパイア』
『でっどどんととーく』
『カラスヤサトシ』
『げんしけん二代目』
『五年生』
『はしっこアンサンブル』
『四年生』
『スカタン天国』
『スカタン野郎』
『プ〜ねこ』
『ぽちょむきん』
『なるたる』
『どくだみの花咲くころ』
『からん』
『神戸在住』
『ネクログ』
『もっけ』
『あたらしい朝』
『大日本天狗党絵詞』
『茄子』
『波よ聞いてくれ』
『青野くんに触りたいから死にたい』
『不死鳥殺し』
『月に吠えらんねえ』
『砲神エグザクソン』
『爆音列島』
『BLACK-BOX』
『臨死!! 江古田ちゃん』
『レーエンデ国物語』
『天狗の台所』
『冒険エレキテ島』
『岸和田博士の科学的愛情』
『SPACE PINCHY』
『BLAME!』
『7人の眠り姫』
『トップウGP』
『マンガラバー』
『あさやけリフレイン』
『PAX 国民幸福管理局』
『ヘルハウンド』
『新月の盤に』
『逆殺起源』
『乾と巽―ザバイカル戦記―』
『天の血脈』
『ゴールデンファントム』
ほか
■開催概要
イベント名 ： アフタヌーン40周年展
会場 ：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA
東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F
開催期間 ： 2026年7月10日（金）〜7月26日（日）
開催時間：11時〜19時（最終入場18時30分）
主催 ： アフタヌーン40周年展製作委員会
原作協力 ： 講談社 アフタヌーン編集部
前売券：一般入場券2,200円／グッズ付入場券5,200円
当日券：一般入場券2,500円／グッズ付入場券5,500円
また、18日から入場券の販売がスタート。一部日程は日時指定入場となっている。さらに、グッズ付入場券の特典および入場特典の内容も発表された。
グッズ付入場券の特典は、本展のために制作された「プレミアム箔押しパネル」。約148mm×210mmのサイズで、透明感のあるアクリルにアフタヌーン40周年展のキービジュアルを美麗にプリント。ロゴは金色の箔押しを施したプレミアム仕様となっている。
来場者全員に配布される入場特典は、「トランプ風カード【全6種】」。『ああっ女神さまっ』のベルダンディーや、『寄生獣』の新一&ミギー、『メダリスト』のいのりなど、登場キャラクターたちをあしらったデザイン。全6種の中から1枚をランダムでお渡しとなる。
■追加発表となる参加予定作品
『コトノバドライブ』
『ミライライフライ』
『モジポニカ！』
『ディザインズ』
『リトル・フォレスト』
『KRAKEN MARE』
『ヒストリエ』
『大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック』
『ディスコミュニケーション』
『水域』
『アンダー3』
『EDEN』
『ソフトメタルヴァンパイア』
『でっどどんととーく』
『カラスヤサトシ』
『げんしけん二代目』
『五年生』
『はしっこアンサンブル』
『四年生』
『スカタン天国』
『スカタン野郎』
『プ〜ねこ』
『ぽちょむきん』
『なるたる』
『どくだみの花咲くころ』
『からん』
『神戸在住』
『ネクログ』
『もっけ』
『あたらしい朝』
『大日本天狗党絵詞』
『茄子』
『波よ聞いてくれ』
『青野くんに触りたいから死にたい』
『不死鳥殺し』
『月に吠えらんねえ』
『砲神エグザクソン』
『爆音列島』
『BLACK-BOX』
『臨死!! 江古田ちゃん』
『レーエンデ国物語』
『天狗の台所』
『冒険エレキテ島』
『岸和田博士の科学的愛情』
『SPACE PINCHY』
『BLAME!』
『7人の眠り姫』
『トップウGP』
『マンガラバー』
『あさやけリフレイン』
『PAX 国民幸福管理局』
『ヘルハウンド』
『新月の盤に』
『逆殺起源』
『乾と巽―ザバイカル戦記―』
『天の血脈』
『ゴールデンファントム』
ほか
■開催概要
イベント名 ： アフタヌーン40周年展
会場 ：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA
東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F
開催期間 ： 2026年7月10日（金）〜7月26日（日）
開催時間：11時〜19時（最終入場18時30分）
主催 ： アフタヌーン40周年展製作委員会
原作協力 ： 講談社 アフタヌーン編集部
前売券：一般入場券2,200円／グッズ付入場券5,200円
当日券：一般入場券2,500円／グッズ付入場券5,500円
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