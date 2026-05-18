よく聞くけど…一体なぜ？ 金運を上げたいなら「トイレとシンクを掃除するといい」といわれる理由
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「トイレとシンクと金運」について、解説します。
こんな話を聞いたことはありませんか？ また、最近では、「シンクもピカピカに磨くこと」と付け足されたりしています。要は、水回りの清潔ですね。
しかし、なぜ水回りを美しく保つと金運が上がっていくのか、分かるようで分からないかもしれません。今回はトイレとシンクと金運の関係について、解説します。
便所、憚（はばかり）、厠（かわや）、雪隠（せっちん）、東司（とうす）、手水（ちょうず）、閑所（かんじょ）、化粧室、W.C.（ダブリューシー、または、ウォーター・クローゼット）、お手洗い、トイレットルーム、ご不浄（ごふじょう）、「お花を摘みに行く」という言い方もしたりしますね。
つまり、人の暮らしに欠かせない場所ですが、話題に出しにくいスポットといえるでしょう。
なぜ、話題に出しにくいのかといえば、排泄をする場所だから。臭いや音、汚さなど、清潔とは遠いイメージがあるのです。だからこそ、トイレを掃除することで、運が上がっていきます。
この世界にあるものは、すべてつながっていて、自宅はあなた自身の体にリンクしていきます。生きていくために不要となった排泄物を出すスペースが滞ると、お金の流れも止まってしまいます。
忘れやすいドアノブ、レバー、ペーパーホルダーも、最初にパッと拭いてしまいましょう。吸水口（水が出るところ）があるタイプならば、ピカピカにしておくと、気持ちがよいですね。
1日1回、トイレを使う直前に専用のシートを買って、ふたの表裏、便座だけ、パッと拭きましょう。それだけでも、気持ちが晴れませんか？ 習慣化するうちに、「ちゃんと掃除をするか」という気になるはず。
シンクを磨いてピカピカにしましょう。そして、それ以上に大事なのは、排水管の掃除です。ヌメヌメ、ベトベトさせない頑張りが金運、主に入ってくる運を上げていきます。
トイレ掃除とシンク掃除、心掛けていきましょう。
水をためる部分、洗面ボウルを磨き、排水管もマメに掃除をしましょう。
そして、鏡を磨くこと！ 臨時収入があるかもしれません。お掃除で、心地よい暮らしを手に入れ、金運アップを狙いましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
トイレとシンクと金運の関係「金運を上げたいなら、トイレ掃除をするといい」
こんな話を聞いたことはありませんか？ また、最近では、「シンクもピカピカに磨くこと」と付け足されたりしています。要は、水回りの清潔ですね。
しかし、なぜ水回りを美しく保つと金運が上がっていくのか、分かるようで分からないかもしれません。今回はトイレとシンクと金運の関係について、解説します。
トイレと金運トイレには、別名がたくさんあります。
便所、憚（はばかり）、厠（かわや）、雪隠（せっちん）、東司（とうす）、手水（ちょうず）、閑所（かんじょ）、化粧室、W.C.（ダブリューシー、または、ウォーター・クローゼット）、お手洗い、トイレットルーム、ご不浄（ごふじょう）、「お花を摘みに行く」という言い方もしたりしますね。
つまり、人の暮らしに欠かせない場所ですが、話題に出しにくいスポットといえるでしょう。
なぜ、話題に出しにくいのかといえば、排泄をする場所だから。臭いや音、汚さなど、清潔とは遠いイメージがあるのです。だからこそ、トイレを掃除することで、運が上がっていきます。
この世界にあるものは、すべてつながっていて、自宅はあなた自身の体にリンクしていきます。生きていくために不要となった排泄物を出すスペースが滞ると、お金の流れも止まってしまいます。
トイレ掃除のコツ毎日、ちょっとずつ、掃除をすること。便器だけでなく、床や壁もさっと拭き上げて。ふち裏など、見えない場所も整えておくと完璧です。
忘れやすいドアノブ、レバー、ペーパーホルダーも、最初にパッと拭いてしまいましょう。吸水口（水が出るところ）があるタイプならば、ピカピカにしておくと、気持ちがよいですね。
ズボラさんへの内緒話さて、読むだけでうんざり……気が重くなるというズボラさんは、シンプルチャレンジがオススメ。
1日1回、トイレを使う直前に専用のシートを買って、ふたの表裏、便座だけ、パッと拭きましょう。それだけでも、気持ちが晴れませんか？ 習慣化するうちに、「ちゃんと掃除をするか」という気になるはず。
シンクと金運トイレが「出す」場所ならば、シンクは、「入れる場所」です。料理をする、飲み物を作るなど、体を動かすためのエネルギーが動きます。
シンクを磨いてピカピカにしましょう。そして、それ以上に大事なのは、排水管の掃除です。ヌメヌメ、ベトベトさせない頑張りが金運、主に入ってくる運を上げていきます。
トイレ掃除とシンク掃除、心掛けていきましょう。
さらに金運をアップさせるには水回りといえば、「洗面台」も忘れてはならないスペースです。
水をためる部分、洗面ボウルを磨き、排水管もマメに掃除をしましょう。
そして、鏡を磨くこと！ 臨時収入があるかもしれません。お掃除で、心地よい暮らしを手に入れ、金運アップを狙いましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)