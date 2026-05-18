viviONが、スマートフォンでPCゲームを楽しめる新たなゲーム販売サービス『viviON GAMES』を2026年内に展開することを発表した。

（関連：【画像あり】開発中の画面イメージ）

『viviON GAMES』は「あのゲームが、スマホで今すぐ。」をブランドメッセージに掲げ、PCゲームをスマートフォンからすぐに楽しめる体験を目指すサービス。ダウンロードや複雑な準備をかけることなく、ユーザーが気になった作品を自然に遊べる環境づくりに取り組むという。

本サービスでは、viviONが持つクラウドゲーミングエンジン『OOParts Engine』を活用し、専用サーバー上でPCゲームを動作させることで、スマートフォンのブラウザからゲームを起動できる体験の実現を目指している。

仕事や学業、家事、育児など、PCの前でじっくりゲームをする時間を確保しづらいユーザーに向け、隙間時間に「遊びたいと思った瞬間に、すぐ楽しめる」体験を届けることで、PCゲームの新しい楽しみ方を提案。ゲーム会社・クリエイターに対しても、新たな販売機会の創出を見据える。

なお、PCゲームを基にしたシステムを構築しているため、スマートフォン対応のための移植作業は不要。サブスクリプションモデルではなく、ゲームごとの買い切りモデルを採用することで、販売本数に応じた収益を生み出す仕組みだ。

あわせてviviONは、5月22日～24日まで京都市勧業館みやこめっせで開催される国内最大級のインディーゲームイベント『BitSummit PUNCH』に出展。会場では『viviON GAMES』の試遊展示に加え、ゲーム会社・クリエイター向けの作品販売・配信に関する相談、ユーザー向けのサービス紹介を実施する。

試遊展示タイトルは『夜廻三』『制服カノジョ』『ケモノミクス Re』『片道勇者プラス』『Terminus Historia | 境界戦役』『シロナガス島への帰還』『だる絡み背後霊』の7作品。これらのタイトルは会場での先行体験会用に用意されたものであり、サービス開始時の販売ラインナップおよび提供時のクオリティとは異なる可能性があるという。

■事業責任者コメント

viviON GAMESは、ユーザーが思ったときにすぐに気軽にスマートフォンで遊べるゲームサービスを目指しています。

私たちが大切にしたいのは、「このゲーム、気になる」と思った瞬間の熱量を、そのままプレイ体験につなげることです。

PCゲームの作品には、より多くのユーザーに楽しんでいただけるポテンシャルがあると考えています。

スマートフォンという身近な接点を活かしてプレイ環境に変化を起こすことで、暮らしのなかで自然にゲームを遊ぶスタイルを提案し、それぞれの作品の魅力を広げて行きたいと考えています。

ゲーム会社・クリエイターのみなさまにとってviviON GAMESが作品を届けるための新たな選択肢となれるよう、作品とユーザーが自然に出会える環境づくりに取り組んでまいります。

（文＝リアルサウンドテック編集部）