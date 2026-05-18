モンチッチ“ポケットティッシュのようなポーチ”がカプセルトイに登場へ！ レトロかわいい全5種
おしゃぶりポーズとそばかすがかわいらしいぬいぐるみ“モンチッチ"をデザインしたカプセルトイ「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ」が、5月下旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。
【写真】おしゃぶりポーズがかわいいデザインも！ レトロなポーチ全5種一覧
■懐かしのデザインを再現
今回登場する「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ」は、モンチッチをデザインした、レトロな世界観が楽しめるポケットティッシュ風のポーチコレクション。
ラインナップには、昭和時代に販売されていたポケットティッシュのイラストを再現した「お家」や、おしゃぶりポーズで座るぬいぐるみの写真を使った「おすわり」をはじめ、「お花のプレゼント」、「タイルのお部屋」、「おともだち」の全5種類が用意される。
また、ポーチの裏面には、実際のポケットティッシュのような“とりだしぐち”や、油性ペンで名前を書く“なまえ欄”もデザイン。通常のポケットティッシュが入るサイズ感で、ファスナー付きのため、リップやコームなどの小物を入れて持ち運ぶこともできるのも嬉しいポイントだ。
【写真】おしゃぶりポーズがかわいいデザインも！ レトロなポーチ全5種一覧
■懐かしのデザインを再現
今回登場する「モンチッチ レトロポケットティッシュポーチ」は、モンチッチをデザインした、レトロな世界観が楽しめるポケットティッシュ風のポーチコレクション。
また、ポーチの裏面には、実際のポケットティッシュのような“とりだしぐち”や、油性ペンで名前を書く“なまえ欄”もデザイン。通常のポケットティッシュが入るサイズ感で、ファスナー付きのため、リップやコームなどの小物を入れて持ち運ぶこともできるのも嬉しいポイントだ。