きょうの山形県内は晴れて各地で気温が上がりました。山形で３３度となるなど、県内１２の地点で３０度を超え真夏日となりました。

【写真を見る】暑さ対策は“スプリンクラー” 真夏日の中、さくらんぼシーズンの準備も大詰め 今年も全国においしいさくらんぼを！（山形・上山市）

正午ごろの上山市です。強い日差しが降り注ぎ、日陰で休んだり日傘をさしたりする人の姿が見られました。

県内はきょうも朝から気温が上がり、山形で３３度。米沢で３２．３度となるなど、県内２２の観測地点のうち１２地点で真夏日となりました。

■さくらんぼの収穫に向けた作業も大詰めに

こうした中、上山市では露地物のさくらんぼが収穫まであと一歩となり、作業が大詰めを迎えています。

藤井響樹アナウンサー「こちらが今成長中のさくらんぼ。こっちの小ぶりで楕円形の実が佐藤錦、こちらの丸みがあって触ってみるとややハリがあるのが紅秀峰の実だということです。ここから２、３週間で赤く色付き、サイズも２倍ほどになるということです」

上山市の髙橋フルーツランドでは、園地の主力品種・紅秀峰と佐藤錦の摘果作業が行われていました。

■今年のさくらんぼの生育状況は？

今年のさくらんぼの実の付き方は例年よりやや良いということですが、この暑さで高温障害への対策を始めていました。





髙橋フルーツランド 髙橋利洋 代表取締役社長「きょうもかなり高温になるので、上のスプリンクラーから水をかけてさくらんぼを冷やしています」

これでさくらんぼの表面温度を５度ほど下げることができ、規格外品のさくらんぼを減らすことに繋がっているということです。

髙橋フルーツランド 髙橋利洋 代表取締役社長「毎年同じくさくらんぼを楽しみにしている方に届けられるように、今年も精一杯色んな天候に勝てるように対策しながら全国に届けていければ」

露地物のさくらんぼの収穫は来月上旬を見込んでいるということです。