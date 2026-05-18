18日の石川県内は朝から各地で気温がぐんぐん上がりました。

加賀中津原などでは今シーズン初、30度以上の真夏日となるなどほとんどの観測地点でことし最高を記録しました。



■中田 智輝 記者：

「昼過ぎの金沢駅です。日差しが強く立っているだけで体中が汗ばんできます。手元の温度計をみてみますと30度を超えています」



高気圧に覆われ南からの暖かい空気が入った石川県内は朝から気温が上がりました。

最高気温は加賀中津原で33.6度、七尾で30.6度となり県内でことし初めての真夏日となりました。

7月上旬並の26.6度となった珠洲市では…

地域に伝わる「田植え唄」を唄いながら法被姿や早乙女姿で田植えをする児童たちの姿。

農業や食などへの理解を深めるプロジェクトの一環として珠洲市の直小学校が行ったものです。



児童たちはクワなど昔の道具を使って田起こしをしたあと一つ一つ丁寧に苗を植えていました。

■児童は…：

「（田んぼの水が）ちょっと冷たいから みんなもなんか楽しそうだし。なんか嬉しいです」

「泥がちょっとヌルヌルして気持ちよかったし以外とやるのが難しかったです」

「おいしいお米になってほしいです」



気象台によると、19日も引き続き高気圧に覆われ、金沢・輪島ともに予想最高気温は28度と暑さは続く見込みで、熱中症には注意が必要です。