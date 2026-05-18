【「ディシディア デュエルム ファイナル ファンタジー」公式オフラインβテスト大会＆第1回公式生放送】 5月23日16時～ 放送予定

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」の公式番組を5月23日16時より放送する。

スクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルにて「公式オフラインβテスト大会」の決勝ラウンドおよび、ゲームの最新情報を発信する生放送が配信されることとなった。16時より大会の模様が放送され、続く18時より公式生放送が行なわれる予定となっている。

放送に先駆けて配信ページが公開されており、MCには海老江 邦敬さん、ゲストのランズベリー・アーサーさんに加え、プロデューサーの松本直也氏、プランナーの水野雄貴氏が出演を予定している。

公式オフラインβテスト大会＆第1回公式生放送

【『ディシディア デュエルム ファイナル ファンタジー』公式オフラインβテスト大会＆第1回公式生放送】

放送日時：5月23日

・16時～ オフラインβテスト大会の決勝ラウンドの模様

・18時～ ゲーム最新情報

出演者（敬称略）

・海老江 邦敬（MC/大会実況）

・ランズベリー・アーサー（ゲスト）

・松本 直也（DDFF プロデューサー）

・水野 雄貴（DDFF プランナー）

※番組内容、出演者は予告なく変更となる場合があります。

公式オフラインβテスト大会

5月23日に「公式オフラインβテスト大会」が開催。参加者に本作のゲーム内で設定できる大会用プレーヤータグ（ゲーム内）が参加賞として進呈される。

イベント名：ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー 公式オフラインβテスト大会

開催日時：5月23日13時～19時（予定）

※応募受付は終了しております。

※当日枠はございませんのでご注意ください。

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