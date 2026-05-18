元TBS枡田絵理奈アナ、娘からの手作りプレゼント公開「とっても器用」「これは嬉しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が5月17日、自身のInstagramを更新。娘からの手作りのプレゼントを公開した。
【写真】40歳元TBS美人アナ「そろってて綺麗」の声相次いだ子どもの手作りプレゼント
枡田は「娘が作ってくれた可愛いプレゼント」と記し、娘からプレゼントされたピンクや赤、黄色などの色とりどりの折り紙を使って作った花の作品を公開。「工作好きの子供達 毎日作品を作ってプレゼントしてくれます 全部宝物」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「角がピシッとそろってて綺麗」「上手」「カラフルで可愛らしい」「とっても器用」「これは嬉しすぎるプレゼント」などの声が上がっている。
枡田は、2014年12月25日にプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太選手と結婚。2015年に第1子男児、2017年に第2子女児、2019年に第3子女児が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元TBS美人アナ「そろってて綺麗」の声相次いだ子どもの手作りプレゼント
◆枡田絵理奈、娘からの手作りプレゼント公開
枡田は「娘が作ってくれた可愛いプレゼント」と記し、娘からプレゼントされたピンクや赤、黄色などの色とりどりの折り紙を使って作った花の作品を公開。「工作好きの子供達 毎日作品を作ってプレゼントしてくれます 全部宝物」とつづっている。
◆桝田絵理奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「角がピシッとそろってて綺麗」「上手」「カラフルで可愛らしい」「とっても器用」「これは嬉しすぎるプレゼント」などの声が上がっている。
枡田は、2014年12月25日にプロ野球・広島東洋カープの堂林翔太選手と結婚。2015年に第1子男児、2017年に第2子女児、2019年に第3子女児が誕生している。（modelpress編集部）
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